Инновационные технопарки могут появиться в Ташкенте

Инновационные технопарки могут появиться в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Проект соответствующего указа Президента опубликован на Едином портале интерактивных государственных услуг. Разработчиком выступило Министерство экономики Узбекистана.

В Яшнабадском районе планируется расположить инновационный технопарк, предназначенный для проведения исследований и создания малых инновационных производств в области материаловедения, электронных приборов и контроллеров, пищевых и биологически активных добавок и лекарственных средств.

Технологиями обработки металлов, энергосбережения, альтернативных источников энергии и электронных измерительных приборов, робототехники, машиностроения и электроники, согласно проекту указа, могут заняться в инновационном технопарке Алмазарского района.

Основными задачами технопарков, как гласит документ, станут:

проведение инновационных исследований, организация пилотных опытно-промышленных и малых инновационных предприятий для производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках;

трансфер современных зарубежных и отечественных технологий с их внедрением среди отечественных производителей, привлечения к этим целям отечественных и зарубежных инвесторов, способных организовать высокотехнологичные и инновационные производства;

обеспечение взаимодействия между высшими образовательными учреждениями, академической наукой и производством;

внедрение результатов инновационных исследований и разработок в практику деятельности отечественных предприятий.

Финансирование планируется изыскать за счет средств государственного бюджета, заказчиков инновационных исследований и продукции, зарубежных грантов, инвесторов и льготных кредитов коммерческих банков.

Текст: «Газета.uz» 11 181