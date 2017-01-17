Инновационные технопарки могут появиться в Ташкенте

Инновационные технопарки могут появиться в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Проект соответствующего указа Президента опубликован на Едином портале интерактивных государственных услуг. Разработчиком выступило Министерство экономики Узбекистана.
В Яшнабадском районе планируется расположить инновационный технопарк, предназначенный для проведения исследований и создания малых инновационных производств в области материаловедения, электронных приборов и контроллеров, пищевых и биологически активных добавок и лекарственных средств.
Технологиями обработки металлов, энергосбережения, альтернативных источников энергии и электронных измерительных приборов, робототехники, машиностроения и электроники, согласно проекту указа, могут заняться в инновационном технопарке Алмазарского района.
Основными задачами технопарков, как гласит документ, станут:
Финансирование планируется изыскать за счет средств государственного бюджета, заказчиков инновационных исследований и продукции, зарубежных грантов, инвесторов и льготных кредитов коммерческих банков.
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Комментарии
Пора свою силиконовую долину создавать, это ведь неограниченное число рабочих мест занятых в сфере которая стала передовой на сегодня. Что мы глупее индусов что ли. Китай планирует создать 500 млн рабочих мест в сфере ИТ к 2033 году а нас всего 32 млн. Считаю что вполне нам по силам к этому же году создать свой новый город для ИТ разработчиков в 200 тыс р.м. Такой город по своему идеальному доходу способен превзойти всю выручку Узбекистана от продажи своих ресурсов в виде фруктов овощей золота газа нефти итд. И тогда об узбеках будут говорить по другому в мире не только что это хорошие боксеры, дворники. Но и толковые программисты, дизайнеры, ученые, математики, медики, биологи, агрономы. Надо этого хотеть!, надо об этом мечтать!
Умид — все хотят, но только у Узбекистана получится :)
Умид Назиркулов
мы не глупее индусов.. но у нас слишком много НО для достижения обрисованной цели.
1) для ИТшников нужен стабильный интернет.. а у Узонлайна на uforum уже под миллион жалоб и все они без ответа..
хотим строить ИТ город? тогда нужно срочно реформировать Узбектелеком.. без качественной ШПЛС никуда.
2) для ИТшников нужны налоговые льготы т.к ИТ это долгосрочный процесс.. одна программа пишется в течении 3-5 лет, но каждый месяц нужно будет платить налоги, ЗП, аренду..
так любой инвестор быстро обанкротится
3) нужны кадры.. большая часть программистов сидит в теневом секторе..
т.к работа по фрилансу более прибыльна, но при этом у нас нет никакой защиты для тех, кто получает оклады в валюте..
4) и самое главное для ИТ компаний нужны заказы.. на первом этапе это должны быть гос заказы, потом коммерческие проекты.
если вспомнить историю Texas Instruments.. по первой она разбогатела на разработках процессоров для военных и только потом стала штамповать микросхемы для потребителя=бизнеса..
но вначале были ГОС ЗАКАЗЫ.. будет спрос на высокооплачиваемых программистов -- будут предложения услуг.
иначе все останутся при своем.
нужно также восстановить систему бизнес инкубаторов для поддержки МСБ
В части возобновляемых источников энергии (солнце) технопарк в Алмазарском районе дублирует цели и задача Международного института солнечной энергии, созданный в 2013г. Чтобы не распылять ресурсы имеет смысл их как-то объединить