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Холодильник LG SmartView удивляет поддержкой голосового управления

Передовые технологии LG обеспечивают интуитивное управление бытовой техникой, а кухня снова становится «сердцем» всего дома.

17 января 2017, 18:16   Общество     на правах рекламы

LG Electronics представила новый холодильник Smart InstaView™ (Смарт Инставью), оснащенный целым рядом функций, реализованных при помощи сервиса распознавания голоса Alexa Voice Service (Алекса Войс Сервис) компании Amazon. В холодильниках также применяется операционная система LG webOS.

На выставке CES 2017 компания LG представила новую флагманскую модель холодильника Door-in-Door (Дверь в двери), оснащенную сенсорным ЖК-экраном с диагональю 29 дюймов. Функция InstaView позволяет мгновенно сделать экран прозрачным: достаточно лишь дважды постучать по нему, чтобы заглянуть внутрь холодильника, не открывая дверь.

Теперь с WebOS потребители могут открыть для себя все возможности Wi-Fi-поддержки функций непосредственно на холодильнике, создавая оптимизированную и мощную систему контроля за продуктами, размещенную на передней панели двери холодильника.

Сервис распознавания голоса Alexa Voice Service от компании Amazon предоставляет доступ к интеллектуальному личному помощнику, который умеет не только искать рецепты блюд, но и воспроизводить музыку. Он также сможет размещать заказы на доставку продуктов питания на сайте Amazon.com с премиальным статусом Prime, создавать список покупок и многое другое.

Сервис Alexa выполняет свыше 6 000 функций и может управлять системами умного дома, вызвать автомеханика, устанавливать кухонные таймеры и проверять прогноз погоды, причем все это осуществляется голосовыми командами. При помощи сервиса Alexa рутинная кухонная работа — приготовление еды или составление планов на день — превращается в интересное и захватывающее дело.

Помимо сервисов компании Amazon, холодильник LG Smart InstaView обладает и другими особенностями, повышающими удобство эксплуатации. Меню Smart Tag (Смарт Тэг) позволяет добавлять стикеры и ярлыки, указывающие, какие продукты хранятся в холодильнике, а также вводить срок годности каждого продукта. Холодильник будет предупреждать, когда срок годности продуктов подходит к концу.

Члены семьи могут оставлять друг другу записки и списки дел, выводимые на экране холодильника. Для дистанционной проверки содержимого холодильника в нем установлена 2,0-мегапиксельная панорамная камера со сверхширокоугольным объективом. Она снимает холодильник изнутри под разными углами, а изображения можно посмотреть на смартфоне. Это крайне удобная функция, позволяющая прямо в магазине проверить, что еще надо купить из продуктов.

«Благодаря сотрудничеству с компанией Amazon, мы смогли существенно расширить функциональные возможности наших умных холодильников, предоставляя нашим клиентам возможность получить удовольствие как от процесса приготовления еды, так и самого ужина — отметил Дахюн Сонг (Daehyun Song), президент компании LG Home Appliance & Air Solutions. — Наш умный холодильник InstaView Door-in-Door значительно повысит удобство выполнения всех дел на кухне».

«Во многих семьях кухня — самое оживленное место в доме. К тому же именно на кухне у вас чаще всего заняты руки. Теперь мы еще больше облегчили жизнь людям, внедрив сервис голосового управления Alexa, — отметил Майк Джордж (Mike George), вице-президент компании Amazon Alexa. — В сотрудничестве с таким производителем инновационной бытовой техники, как LG, мы показываем потребителям, как сильно улучшится их жизнь благодаря модернизации одного из самых главных бытовых приборов».

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Комментарии

  • Pavel Marchukov 17 января 2017 20:32

    Где можно купить такой холодильник и сколько он может стоить?

  • Ismailov Utkir Ibragimovich 18 января 2017 08:19

    Я понимаю продвижение нужно, но зачем столько инновации в холодильник. Я так думаю такой холодильник могут приобрести только несколько человек в нашей республики, когда у многих на простой холодильник финансов не хватает.

  • LGUzbekistan 18 января 2017 09:43

    Здравствуйте, Павел! Благодарим за Ваш интерес. Данную модель холодильника компания LG Electronics представила на международной выставке технологий в Лас Вегасе c 5 по 8 января. Как только продукт будет доступен на рынке Узбекистана, мы сообщим об этом на нашей страничке. Спасибо!


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