Туроператорам разрешили принимать инвалюту

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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В Узбекистане разрешили прием и оплату наличной иностранной валютой услуг по размещению в гостиницах и других средствах размещения, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в стране, а также туристских услуг зарубежных партнеров через отечественных туроператоров гражданами Узбекистана.
Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма, соответствующие изменения внесены в Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Узбекистана постановлением Центрального банка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета от 12 января.
Прием наличной инвалюты от резидентов и нерезидентов Узбекистана осуществляется в специальные кассы в соответствии с требованиями порядка ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Узбекистана с инкассацией валютной выручки в установленном порядке.
С 1 января в Узбекистане вступило в силу требование об оплате услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства только в свободно конвертируемой валюте. Соответствующее разрешение в законодательстве появилось с принятием поправок.
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Комментарии
Сколько езжу заграницу, ни в одной стране еще не встречал отель, в котором принимали бы наличную иностранную валюту. Нет такого обязательства.
В России плачу в рублях, в Европе в евро, в Южной Корее платил в вонах, в Казахстане в тенге, в Тадикистане в сомони и т.д. И ни разу не платил в другой валюте отличной от страны пребывания.
Другое дело когда оплачиваю картой — тогда в любой валюте можно оплатить. Ито, они списывают в национальной валюте, а Visa и мой банк конвертируют автоматически и списывают в валюте карточного счета.
Почему у нас нельзя иначе?
Введите обязательство платить международными картами и пусть отели и туроператоры понаставят у себя терминалы.
А наличку долларами обязывать иностранцев нельзя.
Не должны иностранные граждане быть заложниками бреши нашей финансовой системы.
Лучше открыть доступ к валюте через обменные пункты. И чтобы курс был везде коммерческий. Тогда и нашим и не нашим не будет разницы куда сдать свои доллары. Люди готовы нести деньги в банк и менять официально, если не будет черного рынка
хм. а что делать странам СНГ?
давно жду волевого решения Президента, которое разрешит свободное хождение рубля и СКВ.
иначе как физическому лицу продать что-то иностранцу, не нарушая при этом закона РУз?
откуда у иностранца возьмутся сумы если у нас нет обменников валюты в шаговой доступности?
у иностранцев сам факт, что в банкоматах нельзя обналичить что-то(СКВ или сумы) уже вызывает ступор.. т.к возникает вопрос -- а для чего тогда нужны банкоматы вообще?
интересно есть ли структурное подразделение в узбектуризме, которое будет мониторить эмпирические и стат. данные на предмет выявления прямой связи между кол-вом интуристов, их довольства поездкой в Узбекистан, успешности отечественной туриндустрии (туроператоры, гостиницы и прочее) и обязанностью платить за все в нацвалюте США? где бы узнать?
Они — сотрудники турфирм ещё не поняли как попали! Теперь их будут проверять каждый день и кошмарить с отчётностями и бланками, и не дай бог где-то запятую не так поставили:(
Абсолютное неуважение к нацвалюте. Практика, которую еще не видел мир. Снова Америку открываем. Во всех странах мира за гостиницу оплачивают в нацвалюте.