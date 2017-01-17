Туроператорам разрешили принимать инвалюту

В Узбекистане разрешили прием и оплату наличной иностранной валютой услуг по размещению в гостиницах и других средствах размещения, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в стране, а также туристских услуг зарубежных партнеров через отечественных туроператоров гражданами Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма, соответствующие изменения внесены в Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Узбекистана постановлением Центрального банка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета от 12 января.

Прием наличной инвалюты от резидентов и нерезидентов Узбекистана осуществляется в специальные кассы в соответствии с требованиями порядка ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Узбекистана с инкассацией валютной выручки в установленном порядке.

С 1 января в Узбекистане вступило в силу требование об оплате услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства только в свободно конвертируемой валюте. Соответствующее разрешение в законодательстве появилось с принятием поправок.

Текст: «Газета.uz» 23 459