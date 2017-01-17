Квота на хадж для Узбекистана увеличена до 7200

Фото: religions.uz
С 2017 года ежегодная квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена с 5200 до 7200, сообщила пресс-служба Комитета по делам религий при Кабинете Министров страны.
Такое решение принято в связи с ростом в последние годы количества желающих совершить паломничество.
Еще одно изменение — по предложению Управления мусульман Узбекистана и фондов «Нуроний» и «Махалла» в текущем году совершение хаджа и умры паломниками, ранее совершавшими эти обряды, отложено на более поздний срок.
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Комментарии
отангга рахмат, вот за это благодатное (увеличение квоты [тем более в рамках выделяемой саудитами 25тыш квоты] + устранение умрачи-спортсменов, которые потом кичатся перед биродарами кто сколько раз в хадж съездил) дело наши париси бор қариялар только дуо будут делать.. Воистину хорошая новость
Ооо вообще классная новость. Спасибо всем кто стоял над решением данного вопроса.
Барчаларимизни Аллох узи чакиргалардан булиб, холисона зиёратларни килиш насиб килсин.
E qoyil! Katta rahmat!
Если человек дает взятку чтобы поехать в хадж,его паломничество принимается или нет?а если у него нет другой альтернативы?
А как поехать туда самому? Кто бывал там говорят что это только узбеки туда по квотам приезжают, все остальные: турки, иранцы и прочие арабы просто покупают авиабилеты и летят на хадж.
не правда, все страны имеют квоты выделяемая саудитами, иначе черт знает что будит, у россии помню 15 тыс. квота
Гапал, чёрт знает кто — это вы про мусульман желающих совершить хадж? Прежде чем писать “неправда“, сначала разберитесь, а не голословно убеждайте. Мои друзья своим ходом через Турцию туда ездили на хадж, кстати все гостиницы там на период хаджа бесплатные и информация про свободный въезд от тех самых иранцев и прочих кто туда сам приехал, без квот.