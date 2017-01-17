Квота на хадж для Узбекистана увеличена до 7200

С 2017 года ежегодная квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена с 5200 до 7200, сообщила пресс-служба Комитета по делам религий при Кабинете Министров страны.

Такое решение принято в связи с ростом в последние годы количества желающих совершить паломничество.

Еще одно изменение — по предложению Управления мусульман Узбекистана и фондов «Нуроний» и «Махалла» в текущем году совершение хаджа и умры паломниками, ранее совершавшими эти обряды, отложено на более поздний срок.

Текст: «Газета.uz» 18 385