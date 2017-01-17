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Фото: religions.uz

Квота на хадж для Узбекистана увеличена до 7200

Квота на хадж для паломников Узбекистана с этого года увеличена с 5200 до 7200.

17 января 2017, 21:30   Общество  

С 2017 года ежегодная квота на хадж для паломников Узбекистана увеличена с 5200 до 7200, сообщила пресс-служба Комитета по делам религий при Кабинете Министров страны.

Такое решение принято в связи с ростом в последние годы количества желающих совершить паломничество.

Еще одно изменение — по предложению Управления мусульман Узбекистана и фондов «Нуроний» и «Махалла» в текущем году совершение хаджа и умры паломниками, ранее совершавшими эти обряды, отложено на более поздний срок.

Текст: «Газета.uz»      18 385

Комментарии

  • Tashkentboy Tashkentboyev 17 января 2017 23:53

    отангга рахмат, вот за это благодатное (увеличение квоты [тем более в рамках выделяемой саудитами 25тыш квоты] + устранение умрачи-спортсменов, которые потом кичатся перед биродарами кто сколько раз в хадж съездил) дело наши париси бор қариялар только дуо будут делать.. Воистину хорошая новость

  • Джамшид Зиядуллаев 18 января 2017 07:51

    Ооо вообще классная новость. Спасибо всем кто стоял над решением данного вопроса.

  • Ismailov Utkir Ibragimovich 18 января 2017 08:07

    Барчаларимизни Аллох узи чакиргалардан булиб, холисона зиёратларни килиш насиб килсин.

  • Polat Abdulla 18 января 2017 11:23

    E qoyil! Katta rahmat!

  • Шорахмат Курбонов 18 января 2017 13:28

    Если человек дает взятку чтобы поехать в хадж,его паломничество принимается или нет?а если у него нет другой альтернативы?

  • Avi Shtoff 18 января 2017 17:40

    А как поехать туда самому? Кто бывал там говорят что это только узбеки туда по квотам приезжают, все остальные: турки, иранцы и прочие арабы просто покупают авиабилеты и летят на хадж.

  • Гапал Эргашев 18 января 2017 22:53

    не правда, все страны имеют квоты выделяемая саудитами, иначе черт знает что будит, у россии помню 15 тыс. квота

  • Avi Shtoff 19 января 2017 00:43

    Гапал, чёрт знает кто — это вы про мусульман желающих совершить хадж? Прежде чем писать “неправда“, сначала разберитесь, а не голословно убеждайте. Мои друзья своим ходом через Турцию туда ездили на хадж, кстати все гостиницы там на период хаджа бесплатные и информация про свободный въезд от тех самых иранцев и прочих кто туда сам приехал, без квот.


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