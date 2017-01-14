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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

Архивное фото.

Президент наградил защитников Родины

Ряд сотрудников правоохранительных органов, Минобороны и МЧС награжден в честь Дня защитников Родины.

Вчера, 13:07   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 января подписал указ о награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины (14 января) группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям. Документ распространило УзА.

В соответствии с указом звания «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан» удостоен один человек, орденами «Шон-шараф» I степени и «Шон-шараф» II степени награждены один и два человека соответственно, орденом «Дустлик» — четыре, орденом «Мардлик» — девять, медалью «Жасорат» — 48, медалью «Содик хизматлари учун» и медалью «Шухрат» — по 37 человек.

Девять защитников Родины награждены посмертно.
Текст: «Газета.uz»      7 437
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