Турбизнес приспосабливается к новым требованиям

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Государственный комитет по развитию туризма провел очередную встречу для туроператоров, посвященную декабрьскому указу Президента Узбекистана об ускоренном развитии отрасли. Во встрече, состоявшейся 10 января, приняли участие представители гостиничных хозяйств из Ташкента, а также Ташкентской и Сырдарьинской областей.
Главной темой обсуждения стали трудности, с которыми столкнулся гостиничный бизнес после вступления в силу с 1 января требования об оплате услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства только в свободной конвертируемой валюте (СКВ).
В заседании приняли участие председатель Госкомтуризма Анвар Шарапов, заместитель министра иностранных дел Дильёр Хакимов, представитель Центрального банка Узбекистана Бобир Абубакиров, председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алишер Шайхов и начальник Управления межотраслевой и региональной координации Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов.
Как негосударственным предприятиям оплачивать проживание иностранного гражданина, если у них нет валютных средств и валютного счета?
Бобир Абубакиров отметил, что законодательство страны пока не предусматривает покупку иностранной валюты для внутренних платежей. Предложения по внедрению передовых рыночных механизмов валютного регулирования сейчас разрабатываются в соответствии с указом Президента от 5 октября об ускоренном развитии предпринимательской деятельности.
В какой валюте проводится оплата прочих расходов — питание, клубы здоровья и другие дополнительные услуги?
Гостиничные хозяйства производят оплату в СКВ только за размещение и услуги, входящие в стоимость проживания. Прочие дополнительные услуги должны оплачиваться только в сумах или посредством валютных пластиковых карт.
При заключении экспортно-импортных контрактов в валюте банк требует стопроцентной предоплаты. Правомерно ли это требование?
Бобиром Абубакировым было отмечено, что такое требование неправомерно, поскольку условия заключения сделки оговариваются самими компаниями. Банки не имеют права вмешиваться в договоренности сторон. Он посоветовал обратиться в виртуальную приемную председателя Центробанка или воспользоваться телефонами доверия.
Гостиничные хозяйства обратились с просьбой снизить комиссии коммерческих банков, предоставляющих услуги инкассации валютных средств. Алишер Шайхов согласился с предпринимателями, что 25 долларов (стоимость услуги в одном из банков — ред.) — слишком высокая цена, она должна быть пересмотрена. Он призвал Госкомконкуренции и ЦБ урегулировать этот вопрос, предоставив равные условия при сумовой и валютной инкассации.
В ходе заседания была также поднята тема использования корпоративных валютных карт для онлайн-покупок. Алишер Шайхов заявил, что ЦБ совместно с ТПП работают над внедрением этого механизма, и он должен быть реализован в ближайшее время.
Председатель Госкомтуризма выразил надежду, что, несмотря на сложности, участникам рынка удастся, работая одной командой, поднять туристическую индустрию на должный уровень. Анвар Шарапов отметил, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе и с выездами в регионы. 12 января аналогичная встреча состоялась в Бухаре.
Представители властей заверили, что ни одно обращение предпринимателей не останется без ответа, все предложения будут переданы на рассмотрение в правительство.
Вчера, 13:07
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13 января 19:55
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13 января 11:00
Комментарии
Жаль что не пришлось участвовать, но уверен, что уже озвучивали этот вопрос:
— Почему бы не сделать для иностранцев билеты в Узбекистан дешевле? Как в Турции например.
Они знают, что люди, которые едут в Узбекистан, так или иначе будут тратить там деньги, поэтому специально запускают чартеры, которые продают билеты практически по себестоимости или даже ниже, но для тех, кто покупает путёвки в отели. Идея же супер, если Узбектуризм будет выкупать в месяц поначалу 2-4 чартера из МСК в Ташкент по сниженным ценам, что бы россияне могли свободно сюда прилетать.
А еще к нам с удовольствием на исламский туризм поедут из мусульманских стран. Вот бы туда тоже сделать такую идею
Срочно надо включить систему оплаты интернет эквайренга по международным картам как mastercard и Visa ….
В Турции и Китае (сам был) не требуют от интуриста оплачивать гостиницу в валюте.Им все равно в какой валюте ты платиш,местную купюру или по карточке,лишбы ты оплатил.я сам один раз за номер в гостинице отдал две дыни.
Что притягивает туриста?Достопримечательность+дешевая гостиница+дешевая и вкусная кухня+прибыльный шоппинг.
Пока все это слова, на деле про настоящий туризм в нашей стране можно только метать. Приезжают те кто везде уже побывал, и те кого не пугают высокие цены и прочие препоны, включая неразбериху с валютой.