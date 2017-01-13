Турбизнес приспосабливается к новым требованиям

Государственный комитет по развитию туризма провел очередную встречу для туроператоров, посвященную декабрьскому указу Президента Узбекистана об ускоренном развитии отрасли. Во встрече, состоявшейся 10 января, приняли участие представители гостиничных хозяйств из Ташкента, а также Ташкентской и Сырдарьинской областей.

Главной темой обсуждения стали трудности, с которыми столкнулся гостиничный бизнес после вступления в силу с 1 января требования об оплате услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства только в свободной конвертируемой валюте (СКВ).

В заседании приняли участие председатель Госкомтуризма Анвар Шарапов, заместитель министра иностранных дел Дильёр Хакимов, представитель Центрального банка Узбекистана Бобир Абубакиров, председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алишер Шайхов и начальник Управления межотраслевой и региональной координации Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов.

Вопросы и ответы

Как негосударственным предприятиям оплачивать проживание иностранного гражданина, если у них нет валютных средств и валютного счета?

Бобир Абубакиров отметил, что законодательство страны пока не предусматривает покупку иностранной валюты для внутренних платежей. Предложения по внедрению передовых рыночных механизмов валютного регулирования сейчас разрабатываются в соответствии с указом Президента от 5 октября об ускоренном развитии предпринимательской деятельности.

В какой валюте проводится оплата прочих расходов — питание, клубы здоровья и другие дополнительные услуги?

Гостиничные хозяйства производят оплату в СКВ только за размещение и услуги, входящие в стоимость проживания. Прочие дополнительные услуги должны оплачиваться только в сумах или посредством валютных пластиковых карт.

При заключении экспортно-импортных контрактов в валюте банк требует стопроцентной предоплаты. Правомерно ли это требование?

Бобиром Абубакировым было отмечено, что такое требование неправомерно, поскольку условия заключения сделки оговариваются самими компаниями. Банки не имеют права вмешиваться в договоренности сторон. Он посоветовал обратиться в виртуальную приемную председателя Центробанка или воспользоваться телефонами доверия.

Гостиничные хозяйства обратились с просьбой снизить комиссии коммерческих банков, предоставляющих услуги инкассации валютных средств. Алишер Шайхов согласился с предпринимателями, что 25 долларов (стоимость услуги в одном из банков — ред.) — слишком высокая цена, она должна быть пересмотрена. Он призвал Госкомконкуренции и ЦБ урегулировать этот вопрос, предоставив равные условия при сумовой и валютной инкассации.

В ходе заседания была также поднята тема использования корпоративных валютных карт для онлайн-покупок. Алишер Шайхов заявил, что ЦБ совместно с ТПП работают над внедрением этого механизма, и он должен быть реализован в ближайшее время.

Председатель Госкомтуризма выразил надежду, что, несмотря на сложности, участникам рынка удастся, работая одной командой, поднять туристическую индустрию на должный уровень. Анвар Шарапов отметил, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе и с выездами в регионы. 12 января аналогичная встреча состоялась в Бухаре.

Представители властей заверили, что ни одно обращение предпринимателей не останется без ответа, все предложения будут переданы на рассмотрение в правительство.

Текст: «Газета.uz» 15 403