Повышением культуры чтения займутся системно

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 января подписал распоряжение «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения». Текст документа распространило УзА.

В распоряжении наряду с достигнутыми в годы независимости успехами в библиотечном и издательском деле отмечается ряд проблем, касающихся повышения культуры чтения среди населения, особенно молодежи.



Прежде всего, говорится в документе, не организована на системной, тщательно продуманной основе работа по изданию художественной, просветительской, научно-популярной, воспитательной литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи, обеспечению ею образовательных учреждений, отбору и переводу лучших произведений национальной и мировой литературы.

Недостаточно развиты система доставки издаваемых книг по приемлемым ценам в регионы, онлайн-заказа изданий и использование электронных версий книг. Низкую оценку получили и мероприятия по повышению культуры чтения.

Для подготовки предложений по устранению недостатков и повышению культуры чтения населения созданы рабочая группа во главе с премьер-министром страны и малые рабочие группы по разработке Программы комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения. При этом должен быть проведен анализ следующих вопросов:

состояние системы изучения спроса среди населения, особенно молодежи, на высокохудожественные книги, служащие повышению интеллектуального уровня, в частности, выявления посредством социальных опросов, формирования общего перечня заявок на выпускаемую издательствами литературу (в том числе в электронном формате);

критический анализ системы управления по изданию и доставке книг населению, а также работы по переводу лучших произведений мировой литературы на узбекский язык и избранных произведений узбекской литературы на иностранные языки;

финансовое стимулирование издателей и писателей, формирование системы предоставления финансовых льгот и материальной поддержки издательствам, специализированным на детской литературе, совершенствование порядка закупки из-за рубежа качественного бумажного и полиграфического сырья для выпуска книг полиграфическими предприятиями и издательствами;

разработка конкретных механизмов по развитию системы распространения книги и охвату широких слоев населения, формированию цен на книжную продукцию и ее продаж;

пересмотр вопросов выделения или предоставления в аренду мест для специализированных книжных магазинов в областных, районных центрах и городах, а также в сельской местности, предоставление налоговых льгот субъектам предпринимательства, в товарном обороте которых доля книжной торговли составляет более 70%;

пересмотр порядка расположения и подчинения информационно-библиотечных учреждений по областям, городам и районам, совершенствование их деятельности и взаимодействия;

пересмотр при формировании фондов информационно-библиотечных учреждений, особенно информационно-ресурсных центров в сфере образования, наряду с учебной литературой и перечня художественной, просветительской, научно-популярной литературы, а также сметы расходов по ее закупке;

пропаганда издаваемых книг среди населения через СМИ, в частности, телеканал «Маданият ва маърифат», системная организация в образовательных учреждениях, библиотеках, махаллях творческих встреч с авторами книг, формирование в образовательных учреждениях культуры и навыков чтения;

отбор классических и современных произведений узбекских и зарубежных писателей, рекомендованных для внеклассного чтения в образовательных учреждениях, пересмотр перечня хрестоматийной литературы и внедрение в учебный процесс системы написания сочинения на основе прочитанных произведений, пересмотр системы материальной поддержки деятельности литературных кружков;

совершенствование системы организации праздников и ярмарок книги в регионах с участием писателей, поэтов, пропаганды среди населения высокохудожественных произведений национальной и мировой классической литературы, проведения конкурсов среди читателей, производителей печатных и электронных книг, продавцов книг, а также библиотекарей и пропагандистов («Лучшая книга года», «Лучшая семья-книголюбов», «Лучшая детская книга», «Лучшая аудиокнига», «Лучшая электронная книга»).

Программа, согласно распоряжению, должна быть разработана и внесена на утверждение в двухмесячный срок.



В стране сегодня зарегистрированы 1677 полиграфических предприятий и 118 издательств, действуют Национальная библиотека, 14 областных информационно-библиотечных центров и около 200 информационно-ресурсных центров образовательных учреждений.



Текст: «Газета.uz» 10 103