Повышением культуры чтения займутся системно

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 января подписал распоряжение «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения». Текст документа распространило УзА.
В распоряжении наряду с достигнутыми в годы независимости успехами в библиотечном и издательском деле отмечается ряд проблем, касающихся повышения культуры чтения среди населения, особенно молодежи.
Прежде всего, говорится в документе, не организована на системной, тщательно продуманной основе работа по изданию художественной, просветительской, научно-популярной, воспитательной литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи, обеспечению ею образовательных учреждений, отбору и переводу лучших произведений национальной и мировой литературы.
Недостаточно развиты система доставки издаваемых книг по приемлемым ценам в регионы, онлайн-заказа изданий и использование электронных версий книг. Низкую оценку получили и мероприятия по повышению культуры чтения.
Для подготовки предложений по устранению недостатков и повышению культуры чтения населения созданы рабочая группа во главе с премьер-министром страны и малые рабочие группы по разработке Программы комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения. При этом должен быть проведен анализ следующих вопросов:
- состояние системы изучения спроса среди населения, особенно молодежи, на высокохудожественные книги, служащие повышению интеллектуального уровня, в частности, выявления посредством социальных опросов, формирования общего перечня заявок на выпускаемую издательствами литературу (в том числе в электронном формате);
- критический анализ системы управления по изданию и доставке книг населению, а также работы по переводу лучших произведений мировой литературы на узбекский язык и избранных произведений узбекской литературы на иностранные языки;
- финансовое стимулирование издателей и писателей, формирование системы предоставления финансовых льгот и материальной поддержки издательствам, специализированным на детской литературе, совершенствование порядка закупки из-за рубежа качественного бумажного и полиграфического сырья для выпуска книг полиграфическими предприятиями и издательствами;
- разработка конкретных механизмов по развитию системы распространения книги и охвату широких слоев населения, формированию цен на книжную продукцию и ее продаж;
- пересмотр вопросов выделения или предоставления в аренду мест для специализированных книжных магазинов в областных, районных центрах и городах, а также в сельской местности, предоставление налоговых льгот субъектам предпринимательства, в товарном обороте которых доля книжной торговли составляет более 70%;
- пересмотр порядка расположения и подчинения информационно-библиотечных учреждений по областям, городам и районам, совершенствование их деятельности и взаимодействия;
- пересмотр при формировании фондов информационно-библиотечных учреждений, особенно информационно-ресурсных центров в сфере образования, наряду с учебной литературой и перечня художественной, просветительской, научно-популярной литературы, а также сметы расходов по ее закупке;
- пропаганда издаваемых книг среди населения через СМИ, в частности, телеканал «Маданият ва маърифат», системная организация в образовательных учреждениях, библиотеках, махаллях творческих встреч с авторами книг, формирование в образовательных учреждениях культуры и навыков чтения;
- отбор классических и современных произведений узбекских и зарубежных писателей, рекомендованных для внеклассного чтения в образовательных учреждениях, пересмотр перечня хрестоматийной литературы и внедрение в учебный процесс системы написания сочинения на основе прочитанных произведений, пересмотр системы материальной поддержки деятельности литературных кружков;
- совершенствование системы организации праздников и ярмарок книги в регионах с участием писателей, поэтов, пропаганды среди населения высокохудожественных произведений национальной и мировой классической литературы, проведения конкурсов среди читателей, производителей печатных и электронных книг, продавцов книг, а также библиотекарей и пропагандистов («Лучшая книга года», «Лучшая семья-книголюбов», «Лучшая детская книга», «Лучшая аудиокнига», «Лучшая электронная книга»).
Программа, согласно распоряжению, должна быть разработана и внесена на утверждение в двухмесячный срок.
В стране сегодня зарегистрированы 1677 полиграфических предприятий и 118 издательств, действуют Национальная библиотека, 14 областных информационно-библиотечных центров и около 200 информационно-ресурсных центров образовательных учреждений.
Текст: «Газета.uz» 10 103
Комментарии
В первую очередь — снизить цены!
Ещё бы ввести снова кирилицу для узбекского языка и будет увеличение спроса на чтение отечественных изданий
Лучше бы подумали как обеспечить колледжи и лицеи учебной литературой, а то учащиеся многих этих учебных заведений до сих пор в электронном виде обрывки с каждого предмета закачивают, а учебники за свой счет родители покупают
Честно признаться, часто по местным телеканалам вижу передачи, где как молодые, так и люди в возрасте по 100 раз повторяют: “книга — друг человека“, “книга ведёт к просвещению“ и т.д. Ни один из этих лозунгов меня так и не привлёк к чтению. Для меня весь этот труд журналистов и репортёров — 1 тийин.
Меня тянуло к чтению, когда наш учитель по литературе (адабиёт) с вдохновлением рассказывал о прочтённой книге Алишера Навои, когда он подробно делился своими впечатлениями и выводами от прочтения Бобура и т.д. Думаю, привлечь к чтению лучше получается у них — школьных учителей литературы.
C коррупцией надо прежде всего бороться, в школах, колледжах, институтах, и других учреждениях, во всех уровнях и ведомствах. А то молодые люди понимают что читай они или не читай в колледж и институты и тем более на работу со знаниями все равно не поступишь (в большинстве случаев). Следовательно они приходят к рассуждению что зачем морочиться читать, когда просто нужно дать на лапу. Вывод -бороться надо не с последствиями а с причиной.
Нужно в районах открыть публичные библиотеки, оснастить их современный литературой и технологиями. Доступ и скорость Интернета имеет значение. Нужно материально стимулировать труд библиотекарей. Без налаженного библиотечного дела невозможно продвижение образования и развития страны в целом.
Как вернуть интерес к книгам:
1) В детских садах и школах выделить время на совместное чтение и декламирование книг.
2) Организовать клубы любителей чтения
3) Организовать меры по снижению цен на электронные книги. Бумажные книги все равно не сравнятся с электронными по цене.
4) Организовать публикацию электронных книг, в т.ч. бесплатно или с оплатой через UzCard.
“Книга лучший подарок“? А можем мы вспомнить, в сегодняшней нашей жизни, человека, который широко раскрыв глаза, улыбаясь, восторженно глядит на преподнесённую ему книгу? Подарили на день рождения книгу и он счастлив. А сейчас дети хотят на день рождение в подарок гаджет. Образование это не набор знаний только! Образование это мировоззрение это система взглядов это конкретика к отношению настоящему к прошедшему к будущему к истории к культуре и это огромный комплекс. Но к сожалению сейчас Министерство образование издаёт школьные книги с большими грамматическими ошибками так как у меня двое детей учатся в средней школе и мои дети подходят с вопросом им помочь что написано в этой книге и тогда я сижу сам удивляюсь И МНЕ СТАНОВИТСЯ СМЕШНО что в этих книгах такие грубейшие ошибки, Есть ещё одно НО сейчас большинство молодых людей становится зависимыми от интернета! Ничем не сравница листанием страниц книг и этот шелест!
предложение выделить площадь под продажу книг безусловно нужно..
но по моему будет гораздо дешевле(и быстрее) создать качественный сайт-портал, где представить весь ассортимент книг И обеспечить доставку курьерской службой от издательства до дома(по минимальной ставке)..
сейчас проще заказать вещь с Китая, чем потратить пару дней на обшаривание рынков Ташкента..
также будет проще заказывать книги онлайн(или читать электронные издания) чем бегать в поисках букинистического магазина..
я вот брал ребенку книги для классного чтения.. на полке было всего две книги.. по 50 и 70 тыс сум. но и при этом я успел их схватить. а остальные мамочки, взглядом, пообещали пристукнуть меня за поворотом т.к их детям уже читать нечего будет..
подводя итоги:
не нужно заставлять кого-то читать..
ребенок от рождения любознателен, нужно просто убрать все препоны(в виде логистических казусов и перекупщиков) между писателем и потребителем..
плюсом. извечная проблема студента -- у нас сколько крупных библиотек в Ташкенте? около 5 шт?
а сколько из них предоставляют онлайн доступ к изданиям? если я не ошибаюсь, то с 2010 они активно сканируют книги и создают PDF.. соответственно за 7 лет у них уже гора книг в электронном варианте..
может быть стоит пересмотреть и ускорить(путем механического воздействия) работу библиотек?
объединить их в единую сеть, предоставить доступ к ЛЮБОМУ изданию Уза(конечно при покупке абонемента), включая конспекты лекций и методички ВУЗов?
почему у нас стоит мораторий на распространение подобной информации?
электронная библиотека ТУИТ, доступная внутри ВУЗа, недоступна извне..
что такого секретного в конспектах лекций, что к ним закрыт доступ и соответственно остальная часть граждан не может самообучаться по указанной тематике???
Евгения права. вот например в ташкентском сергелийском политехническом колледже для учащихся русских групп по специальности автослесарь нету никаких книг и учебников вообще. сами учителя предоставляют нам электронные учебники из разных вузов России, Украины, Казахстана или же приходится искать и покупать самим.
Читать книги?!Зачем?У моего отца нет денег устроить (именно устроить)меня в ВУЗ и платить контракт.Хотя в школе являюсь передовым учеником.Вот вам ответ сегоднешней молодежи..Увы,они правы.
Все меры указанные в постановлении не дадут импульс к чтению. Говорят что родители должны давать пример детям, какой им дать пример если они думаю как прокормить семью, у них голова забита проблемами- что уж, не до книг. Молодежь не слепая они видят что происходит в стране, их не обманешь. Если у молодежи была бы уверенность что если они будут читать книги, получать знания то для них откроются двери в светлое будущее, они могут чего то добиться в жизни то вы их не сможете отбить от книг. Нужно начинать строить справедливое общество, где тебе воздается по заслугам. Это постановление как мазать вазелин на болячку появившуюся от гепатита, надо лечить сам гепатит а не болячку.
Assalomu aleykum gazeta.uz milliy internet tarmog'imizda yaxshi ziyouz.uz degan sayt bor ekan. Ana shu saytni xalq ma'nfaati uchun reklama qilsangiz (meni u saytga hech qanday aloqam yo'q)
Шорахмат Курбонов, не знаю с какой школы ваша молодежь и в какой вуз она не может “устроится“ я приведу конкретный свой случай который можно проверить! я учился в 8 школе города Янгиера Сырдарьинской области с 93 по 2000 потом в 195 школе Ташкента класс Д с 8 по 11, два раза поступал в ТГТУ на экономиста) набирал 145 — 147 балллв, не дотягивал и до контракта, на 3 (2006) год поступил в ТУИТ(ТАТУ) с примерно такими же баллами на факультет ИТ (контракт), отчислялся на втором курсе, восстанавливался, закончил обучение. работаю. И все вокруг меня поступали своими силами, были на потоке 1, 2 человека. по которым можно было подумать что поступили не сами, но и они были далеко не глупые. Да у нас заметьте даже контрактники получают стипендию которая в сумме своей равна больше половины вашей платы за обучение, да не спорю с тех пор цена за обучение сильно выросла. Короче не надо очернять без приведения фактов и доказательств.