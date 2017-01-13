Утверждены предельные цены на отечественные лекарства

Фото: Окил Гуломов / УзА
В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства. Их список опубликован на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
В соответствии с постановлением Президента от 31 октября, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень в общей сложности включает 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.
В ближайшее время должны быть обнародованы фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
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Комментарии
Не зря наши предки говорили ,,Самое ценное у человека здоровье".Кто не верит в это пусть зайдет в аптеку!
По моему лекарства по списку стали дороже, чем были.
Хороший троллинг Шорахмат, как говорила одна бабка которой дали рецепт со списком лекарств: пошла в аптеку, поняла что дешевле умереть, позвонила в бюро поминальных услуг — поняла что дешевле сходить в аптеку.