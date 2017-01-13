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Фото: Окил Гуломов / УзА

Утверждены предельные цены на отечественные лекарства

Утверждены предельные цены на социально значимые лекарства и медицинские изделия отечественного производства.

13 января 2017, 14:11   Общество  

В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства. Их список опубликован на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

В соответствии с постановлением Президента от 31 октября, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень в общей сложности включает 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.

В ближайшее время должны быть обнародованы фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Текст: «Газета.uz»      20 538

Комментарии

  • Шорахмат Курбонов 13 января 2017 15:43

    Не зря наши предки говорили ,,Самое ценное у человека здоровье".Кто не верит в это пусть зайдет в аптеку!

  • Klara Kamalova 13 января 2017 16:44

    По моему лекарства по списку стали дороже, чем были.

  • Avi Shtoff 13 января 2017 16:54

    Хороший троллинг Шорахмат, как говорила одна бабка которой дали рецепт со списком лекарств: пошла в аптеку, поняла что дешевле умереть, позвонила в бюро поминальных услуг — поняла что дешевле сходить в аптеку.


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