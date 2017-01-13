Утверждены предельные цены на отечественные лекарства

В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства. Их список опубликован на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

В соответствии с постановлением Президента от 31 октября, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень в общей сложности включает 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.

В ближайшее время должны быть обнародованы фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Текст: «Газета.uz» 20 538