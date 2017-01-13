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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Первая АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию

В Ташкенте завершается строительство первой автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ».

13 января 2017, 21:14   Экономика  

В Яшнабадском районе Ташкента вдоль улицы Темура Малика готовится к открытию автозаправка российской компании «ЛУКОЙЛ». Строительные работы находятся на завершающей стадии.

На табличках АЗС указаны марки бензина АИ-92, АИ-95,а также дизельное топливо. На территории заправки будут открыты минимаркет и кафе.

Фото

Текст: «Газета.uz»      35 759

Комментарии

  • Media Media 13 января 2017 21:20

    Молодцы. Надеюсь таких заправок будет много и они зададут стандарт качества.

  • Mr Imphobia 13 января 2017 21:40

    Надеюсь цены будут приемлимы)

  • Azik Kamarovich 13 января 2017 21:44

    Много вопросов к поставщикам
    UzGazOil:Вами предоставляется карточки..Вопрос,Зачем переполняют карточки если не возможно покупать топливо без очереди??
    Вопрос Lukoil:Мы рады Вашему прибытию..Когда откроете филиал в Самарканде .И не будет ли ажиотаж как сейчас с Самарканде
    Люди уже устали

  • Игорь Шалдыбин 13 января 2017 22:09

    Может и бензин нормальный будет?

  • Хикмат Зиядуллаев 13 января 2017 22:15

    АЗС ЛУКОЙЛ надо строить по всей стране и как минимум 10 шт в Ташкенте, а также ГНС!

  • Дониёр Мадатов 13 января 2017 22:46

    а цены там какие будут интересно. и кто может сказать когда его начали строить?

  • Tashkentboy Tashkentboyev 13 января 2017 23:03

    единственный вопрос меня по-дилетантски (лишь месяц назад права купил) волнует: тут российский (из настоящей нефти) ГСМ будут продавать (да пускай уж по мировым ценам), или под лейбом наш (бодягу из газокондинсата) ГСМ? где можно узнать?

  • Кондюкова Марина Викторовна 13 января 2017 23:17

    Красота! Рубли уберите, наши сумы поставьте пожалуйста. А можно дополнительно сообщить, какие цены будут?

  • Nurik Abdusattarov 13 января 2017 23:20

    А цены-то какие будут?

  • Алексей Данилов 14 января 2017 00:02

    Особенно радует что цены в рублях будут судя по табличке)))

  • Джамшид Зиядуллаев 14 января 2017 00:33

    Да, качество немаловажно.

  • Faruhjon Ismatov 14 января 2017 01:00

    Так там наверное и цена будет комерческая

  • Владимир Владимиров 14 января 2017 01:06

    В наших местных АЗС АИ — 80 бензин не очень хорошего качества, да и недоливают нагло. Думаю, теперь появится здоровая конкуренция.

  • Артур Ташкент 14 января 2017 16:25

    Главное чтоб бензин был всех марок и качественный. Кроме вонючего 80 и 91 ничего нету на заправках

  • Адаев Уринбек Ерпулатович 14 января 2017 17:02

    Заправок и сейчас много, а у них бензина тоже “много“.

  • Akmal Rasulov 14 января 2017 21:46

    Будем надеяться что бензин будет достойного качества

  • Равиль Ибрагимов 15 января 2017 00:15

    Живу в Казани, и заправляюсь только на лукойле. Одна из самых лучших АЗС в России. Рад за своих бывших соотечественников.

  • Мирмухсин Захидов 15 января 2017 00:56

    Наконецто нармалное топлива будет супер

  • Shamshod Kuchkarov 15 января 2017 02:05

    Не все золото что блестит.) Надеюсь перебоев не будет. И не только в столице!

  • Хусан Хасанбаев 15 января 2017 02:33

    Мне интересно с каким бензином будут торговать с своим импортным или и тем что и все АЗС.

  • Эдуард Ким 15 января 2017 10:17

    Очевидно, что высокое качество бензина подразумевает и более высокую цену, причем существенную, не думаю, что Лукойл имеет квоту на конвертацию, так что эта заправка для автомобилей премиум класса, владельцы которых могут себе это позволить. Может со временем когда таких заправок будет много, и создастся конкурентная среда, цены могут быть немного снижены, и это послужит мотивацией для повышения качества бензина отечественным держателям заправок

  • Бахром Арипов 15 января 2017 10:22

    надеюсь цены будут не выше УЗГАЗОИЛ

  • Cash Tayler 15 января 2017 11:40

    Где она находиться? Дайте ориентиры.
    Газета.уз — может быть сможете карту выложить?

  • Шавкат Расулов 15 января 2017 17:30

    интересно а в других городах тоже построят

  • Iskandar Bek 15 января 2017 20:07

    Надеюсь цены будут такими же


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