Фото: Первая АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В Яшнабадском районе Ташкента вдоль улицы Темура Малика готовится к открытию автозаправка российской компании «ЛУКОЙЛ». Строительные работы находятся на завершающей стадии.
На табличках АЗС указаны марки бензина АИ-92, АИ-95,а также дизельное топливо. На территории заправки будут открыты минимаркет и кафе.
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Комментарии
Молодцы. Надеюсь таких заправок будет много и они зададут стандарт качества.
Надеюсь цены будут приемлимы)
Много вопросов к поставщикам
UzGazOil:Вами предоставляется карточки..Вопрос,Зачем переполняют карточки если не возможно покупать топливо без очереди??
Вопрос Lukoil:Мы рады Вашему прибытию..Когда откроете филиал в Самарканде .И не будет ли ажиотаж как сейчас с Самарканде
Люди уже устали
Может и бензин нормальный будет?
АЗС ЛУКОЙЛ надо строить по всей стране и как минимум 10 шт в Ташкенте, а также ГНС!
а цены там какие будут интересно. и кто может сказать когда его начали строить?
единственный вопрос меня по-дилетантски (лишь месяц назад права купил) волнует: тут российский (из настоящей нефти) ГСМ будут продавать (да пускай уж по мировым ценам), или под лейбом наш (бодягу из газокондинсата) ГСМ? где можно узнать?
Красота! Рубли уберите, наши сумы поставьте пожалуйста. А можно дополнительно сообщить, какие цены будут?
А цены-то какие будут?
Особенно радует что цены в рублях будут судя по табличке)))
Да, качество немаловажно.
Так там наверное и цена будет комерческая
В наших местных АЗС АИ — 80 бензин не очень хорошего качества, да и недоливают нагло. Думаю, теперь появится здоровая конкуренция.
Главное чтоб бензин был всех марок и качественный. Кроме вонючего 80 и 91 ничего нету на заправках
Заправок и сейчас много, а у них бензина тоже “много“.
Будем надеяться что бензин будет достойного качества
Живу в Казани, и заправляюсь только на лукойле. Одна из самых лучших АЗС в России. Рад за своих бывших соотечественников.
Наконецто нармалное топлива будет супер
Не все золото что блестит.) Надеюсь перебоев не будет. И не только в столице!
Мне интересно с каким бензином будут торговать с своим импортным или и тем что и все АЗС.
Очевидно, что высокое качество бензина подразумевает и более высокую цену, причем существенную, не думаю, что Лукойл имеет квоту на конвертацию, так что эта заправка для автомобилей премиум класса, владельцы которых могут себе это позволить. Может со временем когда таких заправок будет много, и создастся конкурентная среда, цены могут быть немного снижены, и это послужит мотивацией для повышения качества бензина отечественным держателям заправок
надеюсь цены будут не выше УЗГАЗОИЛ
Где она находиться? Дайте ориентиры.
Газета.уз — может быть сможете карту выложить?
интересно а в других городах тоже построят
Надеюсь цены будут такими же