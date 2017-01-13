Фото: Первая АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию

В Яшнабадском районе Ташкента вдоль улицы Темура Малика готовится к открытию автозаправка российской компании «ЛУКОЙЛ». Строительные работы находятся на завершающей стадии.



На табличках АЗС указаны марки бензина АИ-92, АИ-95,а также дизельное топливо. На территории заправки будут открыты минимаркет и кафе.

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Текст: «Газета.uz» 35 759