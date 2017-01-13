Флагманские OLED-телевизоры LG откроют новые горизонты ТВ-дизайна

На выставке CES 2017 LG Electronics представила публике свои последние и лучшие на данный момент OLED-телевизоры LG SIGNATURE серии W, которые стали жемчужиной ее новой линейки плоских телевизоров. Всего в нее вошло десять различных моделей с поддержкой технологий Dolby Vision™ и Dolby Atmos™, а лучшей из них был признан 77-дюймовый OLED-телевизор LG SIGNATURE, представленный в новом дизайн-формате «Изображение на стене» (Picture-on-Wall), который получил награду CES 2017 «Лучшая инновация».

Новая линейка OLED-телевизоров от LG, в которую вошли модели 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 и 65/55B7, и в 2017 году сохранит непревзойденную способность, уже ставшую отличительной чертой всех ТВ-продуктов компании — воспроизведение невероятно «живого» изображения с идеальной передачей черного цвета, бесконечной контрастностью и расширенной цветовой палитрой. Последние OLED-телевизоры от LG обеспечивают традиционно высочайшее качество картинки и предлагают потребителям целый ряд передовых функций, превращающих телевизор в единый домашний центр развлечений. В новой линейке от LG 2017 года представлены модели B7 и C7 в ультратонком дизайне, E7 и G7 в дизайн-формате «Изображение на стекле» (Picture-on-Glass) и уникальная модель W7 в дизайн-формате «Изображение на стене».

Инновационный дизайн телевизоров серии W7 воплощает в себе фирменный принцип LG — «Меньше значит больше», предлагая отказаться от всего лишнего, чтобы подчеркнуть красоту самого экрана. Благодаря плавности контуров и тончайшему профилю панели, кажется, что W7 левитирует в воздухе, усиливая ощущение полного погружения. OLED-панель 65-дюймовой модели имеет толщину всего 2,57 мм, и ее можно закрепить прямо на стене с помощью магнитных накладок, без зазоров между телевизором и стеной. А направленные вверх динамики и непревзойденное качество звука на базе технологии Dolby Atmos завершают создание эффекта полного погружения. Дизайн всей серии W7 создает у зрителя ощущение, будто он смотрит в окно, а не на экран телевизора.

Все OLED-телевизоры серии W7 созданы на основе революционной технологии независимой подсветки пикселей от LG, что позволяет отображать идеальный черный цвет без засветки, обеспечивая безграничную контрастность изображения и возможность передачи миллиарда цветовых оттенков. Более того, все OLED-телевизоры LG 2017 года будут поддерживать технологию ULTRA Luminance, усиливающую яркость изображения по мере необходимости.

Поддержка формата Dolby Vision, реализованная на базе технологии HDR (расширенный динамический диапазон), которая используется в высокотехнологичных кинотеатрах Dolby по всему миру, усиливает впечатление от просмотра телевизора благодаря повышенной яркости и контрастности картинки, а также расширенной палитре насыщенных оттенков. Технология Dolby Atmos позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране благодаря объемному звуку, который заполняет все помещение мощным и подвижным аудиопотоком, окружающим зрителя со всех сторон. Такой эффект создается, потому что эта технология позволяет передавать каждый звук из соответствующей области пространства по отдельности, составляя сложную звуковую картину, такую же насыщенную и многослойную, как в реальной жизни.

Являясь первыми в мире телевизорами с поддержкой Dolby Atmos, новые OLED-модели от LG будут воспроизводить видеоконтент, обеспечивая высочайшее качество изображения и звука одновременно, что сделает их полномасштабным центром развлечений в любом доме. Реализованные в одном устройстве технологии Dolby Vision и Dolby Atmos представляют собой комплексное решение, признанное лучшими профессиональными киностудиями и дистрибьюторами по всему миру. На сегодняшний день доступно более 80 фильмов, снятых в формате Dolby Vision, более 100 в формате Dolby Atmos и 25 с поддержкой обоих стандартов. Кроме того, ведущие мировые OTT-провайдеры уже сейчас предлагают свыше 100 часов оригинального контента в формате Dolby Vision. Ожидается, что в 2017 году пользователи получат доступ к контенту в формате Dolby Vision на дисках Ultra HD Blu-Ray.

Все OLED-телевизоры LG 2017 года, включая W7, поддерживают формат Active HDR, что позволяет им отображать HDR-контент следующего поколения, созданный для обеспечения повышенной яркости основной картинки и большей четкости затененных деталей. С функцией Active HDR телевизор обрабатывает HDR-изображение покадрово и вставляет динамические данные по мере необходимости. Благодаря этому процессу зритель всегда получает лучшее качество картинки независимо от того, содержит ли исходный HDR-контент динамические или статические данные, или же не содержит метаданных вообще. Все новые OLED-телевизоры также поддерживают всю палитру HDR-форматов, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma), и способны обеспечить поддержку стандарта Advanced HDR по технологии Technicolor. Эта многогранность была дополнена новой функцией HDR Effect, которая покадрово обрабатывает контент в стандартном разрешении, что позволяет улучшить яркость отдельных областей и повысить контрастность и четкость всей картинки.

Благодаря обновлению интуитивной платформы webOS от LG для Smart TV до версии 3.5 зрители смогут с легкостью получить доступ к HDR-контенту премиум-класса в интернете. Чтобы потребители могли создать собственный домашний кинотеатр с максимальным удобством, компания LG заключила партнерские соглашения с ведущими провайдерами цифрового контента, такими как Amazon, Netflix и Vudu. Для демонстрации возможностей HDR-формата на OLED-телевизорах от LG на стенде компании на выставке CES представлен контент с поддержкой стандарта HLG от DIRECTV, Dolby Vision от Netflix и HDR10 от Amazon Prime Video.

Новые OLED-телевизоры от LG поддерживают передовые технологии профессиональной передачи изображения и цвета от Technicolor. В них реализованы те же возможности и функционал, которые используются при создании большей части голливудского видеоконтента — от полнометражных фильмов до сериалов. Это позволяет зрителю наслаждаться невероятно «живой» и реалистичной картинкой при просмотре и в точности передать исходный художественный замысел ее создателей. Поскольку именно OLED-технология способна обеспечить высочайшее качество изображения, Technicolor вместе с LG работает над дальнейшим расширением возможностей OLED-телевизоров компании в процессе их производства по всему миру.

«Благодаря полной интеграции технологий Dolby Vision и Dolby Atmos в наших последних OLED-моделях, зрители смогут в полной мере насладиться магией кино и посмотреть свои любимые фильмы с оригинальной четкостью и глубиной изображения в том виде, в каком они были задуманы авторами, — уверен Брайан Квон (Brian Kwon), президент и главный исполнительный директор компании LG Home Entertainment. — Великолепные новые телевизоры, которые мы представим на выставке CES на этой неделе, в полной мере продемонстрируют нашу приверженность инновациям и стремление сохранить лидирующие позиции на мировом рынке OLED-технологий и телевизоров премиум-класса».

OLED-телевизоры последнего поколения от LG, включая модель LG SIGNATURE серии W, были представлены на выставке CES 2017 в павильоне Las Vegas Convention Center, стенд № 11100, центральный зал.

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