Обзор мировых новостей

Рустами Эмомали назначен председателем Душанбе

Старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали стал председателем столицы страны Душанбе, передает «Интерфакс». Возглавлявший администрацию города с 1998 года Махмасаид Убайдуллоев отправлен в отставку, однако за ним сохранена должность руководителя Маджлиси милли — верхней палаты парламента. Рустами Эмомали ранее возглавлял национальное Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Политику 29 лет, он окончил университет в Душанбе и курсы при российской Дипломатической академии. Работал также в комитете по инвестициям и госимуществу, а также возглавлял республиканскую Федерацию футбола. // «Коммерсантъ»

Экс-министр экономики Казахстана арестован по подозрению во взяточничестве

Ранее задержанный по подозрению в получении взяток в особо крупном размере экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев арестован, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции. «Двенадцатого января с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. // РИА Новости

В МОТ встревожены ростом глобальной армии безработных и трудящихся бедняков

Число безработных во всем мире увеличится и достигнет в текущем году 201 миллиона человек. В 2018 году армию безработных могут пополнить еще 2,7 миллиона человек. Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет число трудящихся бедняков. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе. Генеральный директор МОТ Гай Райдер сказал, что сегодня необходимо одновременно решать две задачи: восполнять то, что было упущено из-за глобального экономического и социального кризиса, и создавать дополнительные рабочие места для десятков миллионов людей, появляющихся каждый год на рынке труда. Глава МОТ отметил, что в целом в мире по-прежнему наблюдается низкий экономический рост, к тому же результаты этого роста ощущают не все. «Это создает тревожную ситуацию в глобальной экономике, которая теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже об их качестве. По-прежнему под угрозой находятся многие формы трудовой деятельности. Нет ощутимого прогресса в обеспечении людей достойной и хорошо оплачиваемой работой», — сказал Гай Райдер. Авторы доклада сообщают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и по сравнению с докризисным уровнем остается крайне высокой. А в Западной Европе число безработных продолжает расти. «Мы предполагаем, что к концу этого года показатели безработицы в мире вырастут на 3,4 миллиона. Главным образом, это результат ухудшающейся ситуации в странах с переходной экономикой, и в какой-то мере также в развивающихся странах», — сказал Гай Райдер. Эксперты МОТ предупреждают, что в ближайшие два года число трудящихся бедняков, которые получают за свой труд не больше трех долларов и 10 центов в день, увеличится на пять миллионов. // Центр новостей ООН

Испанию посетило рекордное число иностранных туристов

Испания в 2016 установила новый рекорд по числу иностранных туристов — страну посетили более 75 миллионов гостей. Согласно предварительным данным министерства энергетики, туризма и цифровых технологий Испании, показатель вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. Общие расходы иностранных туристов в Испании составили 77 млрд евро — на 8,3% больше в годовом выражении. В среднем каждый иностранец потратил в стране порядка тысячи евро. Чаще всего туристы отдавали свое предпочтение автономным сообществам Каталония, Андалусия, Балеарские и Канарские острова. // Euronews

Amazon принесла извинения МИД Индии из-за ковриков с флагом страны

Индийское подразделение компании Amazon выразило сожаление в связи с продажей в Канаде ковриков с изображением индийского флага после обращения министра иностранных дел страны Сушмы Сварадж, сообщает издание Economic Times. Ранее глава индийского МИД обратила внимание на коврики с индийским флагом в продаже канадского Amazon и призвала компанию «направить безусловные извинения и убрать все товары, оскорбляющие наш флаг». Компания в итоге изъяла товар из продажи. «Amazon India серьезно относится к исполнению индийских законов и обычаев. Amazon также сожалеет, если эти товары, продававшиеся третьей стороной в Канаде, задели чувства индийцев. Ни при каких обстоятельствах мы не намеревались и не хотели задеть чувства индийцев», — говорится в сообщении вице-президента Amazon India Амита Агарвала индийскому министру. Он добавил, что компания ценит связи с индийским правительством, индийскими предприниматели и, «что самое важное, с индийскими потребителями и сотрудниками». // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 9 008