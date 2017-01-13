Шахматист из Узбекистана стал победителем турнира в Австралии

Темур Куйбокаров (справа).
Фото: Федерация шахмат
2−12 января в Брисбене (Австралия) проходил международный турнир по стандартным шахматам 2017 Australian Open Championship. В нем участвовали 103 спортсмена из 15 стран. По итогам 11 туров 4 участника набрали по 8,5 очка, однако чемпионом стал самый юный из них — 16-летний международный мастер из Узбекистана Темур Куйбокаров.
Узбекистанец набрал высокий дополнительный показатель — 80,5. Помимо этого, он заработал свой первый гроссмейстерский балл, , сообщила Федерация шахмат Узбекистана.
Второе место занял 24-летний гроссмейстер из Австралии Макс Иллингуорт (79), «бронза» досталась
Примечательно, что в 10-м туре ташкентский шахматист победил рейтинг-фаворита, международного гроссмейстера из Египта 29-летнего Ахмеда Адли, который в итоге расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.
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Комментарии
Умничка!!!Молодец!Так держать!!!
Почему узбекский флаг не вьётся над австралийским Брисбеном?