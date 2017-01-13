Шахматист из Узбекистана стал победителем турнира в Австралии

2−12 января в Брисбене (Австралия) проходил международный турнир по стандартным шахматам 2017 Australian Open Championship. В нем участвовали 103 спортсмена из 15 стран. По итогам 11 туров 4 участника набрали по 8,5 очка, однако чемпионом стал самый юный из них — 16-летний международный мастер из Узбекистана Темур Куйбокаров.

Узбекистанец набрал высокий дополнительный показатель — 80,5. Помимо этого, он заработал свой первый гроссмейстерский балл, , сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

Второе место занял 24-летний гроссмейстер из Австралии Макс Иллингуорт (79), «бронза» досталась 20-летнему азербайджанцу Канану Иззату.

Примечательно, что в 10-м туре ташкентский шахматист победил рейтинг-фаворита, международного гроссмейстера из Египта 29-летнего Ахмеда Адли, который в итоге расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

Текст: «Газета.uz» 6 518