Узбекистан создаст собственный военно-промышленный комплекс

Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Шавкат Мирзиёев направил праздничное поздравление защитникам Родины по случаю 25-летие образования ВС, которое отмечается 14 января.

«В первые дни независимости Узбекистана, благодаря занятой [первым Президентом] Исламом Абдуганиевичем [Каримовым] принципиальной позиции и проявленной им политической воле, 14 января 1992 года все воинские формирования, дислоцированные на территории нашей страны, были взяты под юрисдикцию Республики Узбекистан. Именно эта дата стала отправной точкой формирования национальной армии Узбекистана и вписана золотыми буквами в летопись истории нашей независимости», — говорится в поздравлении.

Отметив, что Вооруженные Силы Узбекистана стали надежным гарантом независимости страны, спокойной жизни народа и его благополучия, а также успешной реализации демократических реформ, Президент подчеркнул, что меняющаяся военно-политическая обстановка в регионе и мире, а также возрастающие угрозы и вызовы безопасности требуют совершенствования национальной армии.

В числе приоритетов — повышение эффективности законодательного регулирования сферы национальной безопасности. «Большинство документов в этой области не отвечают реалиям сегодняшнего дня. Мы объективно нуждаемся в выстраивании четкой государственной системы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности. Центральное место в ней должна занимать регулярно обновляемая по мере необходимости Концепция национальной безопасности, в которой должны быть заложены принцип гибкости и открытости внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с нашими ближайшими соседями. Одновременно необходима твердая установка на сохранение суверенитета и независимости Родины, культурно-цивилизационной идентичности нашего народа», — отметил глава государства.

Он напомнил, что «принципиальной позицией нашей страны остается приверженность курсу неприсоединения к любым военно-политическим блокам, недопущения размещения иностранных военных баз и объектов на территории Республики Узбекистан и неучастия военнослужащих в миротворческих операциях за рубежом».

«С учетом динамики развития ситуации в мире и регионе, необходимости адекватного реагирования на возникающие угрозы и вызовы, а также наших приоритетов и возможностей требует переработки Оборонная доктрина Республики Узбекистан. Только такой системный подход позволит нам выработать единую, скоординированную и последовательную стратегию в сфере обеспечения национальной безопасности, направить имеющиеся ресурсы и средства на достижение приоритетных целей, не допустить их распыления и отвлечения на второстепенные задачи», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Второй приоритет — совершенствование системы организационного построения Вооруженных Сил. «Необходимо уточнить структуру и задачи каждого военного округа, обратив особое внимание на его предназначение, специфику применения войск, а также особенности операционных направлений. Значительного внимания и сосредоточения ресурсов также требует задача укрепления потенциала нашего „воздушного щита“ — Войск ПВО и ВВС. Необходимо в короткие сроки усовершенствовать их организационную структуру и систему управления, а также реализовать комплекс мер по оснащению их современной техникой и вооружением», — отметил руководитель страны

В-третьих, следует выработать новый подход к планированию мероприятий по подготовке войск, которые, прежде всего, должны соответствовать задачам, возложенным на подразделения, а также степени их подготовленности и оснащенности, продолжил он. «В конечном итоге главный критерий для нас в этой работе — практическая отдача, реальное повышение боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил, высокая слаженность и эффективное взаимодействие».

В-четвертых, в центре внимания должно оставаться совершенствование системы подготовки профессиональных военных кадров всех уровней, отметил Президент. «Первым нашим шагом будет создание совершенно новой Академии Вооруженных Сил, которая, вобрав в себя славные военные традиции Ташкентского высшего общевойскового командного училища и накопленный опыт деятельности существующей академии и ведущих научно-образовательных учреждений страны, займет действительно главное место в единой системе военного образования, станет поистине центром военной науки. В академии будут продолжены подготовка лейтенантов, повышение квалификации действующих офицеров, а также специальная подготовка командирских кадров руководящего состава нашей армии», — заявил глава государства.

«В ходе реализации этой задачи мы должны внедрить в процесс обучения новейшие методики и технологии, оснастить учебные аудитории современными тренажерами, учебным и лабораторным оборудованием и компьютерной техникой, создать благоприятные условия для повышения общей культуры слушателей, их досуга и занятий спортом. При этом следует повысить требования к отбору кандидатов для выявления действительно достойных молодых людей, способных к обучению в военном училище, обладающих высоким интеллектом и лидерскими качествами. В этих целях в каждом регионе страны необходимо определить по два-три колледжа и лицея, которые наряду с основными функциями будут осуществлять более глубокую подготовку кандидатов для поступления в высшие военные образовательные учреждения. Кроме того, целесообразно шире использовать возможности по подготовке профессорско-преподавательского состава всех наших военно-образовательных учреждений, в том числе на базе ведущих зарубежных высших учебных заведений», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Важнейшая задача сегодня и на перспективу — это «переоснащение войск современными видами вооружения и военной техники», продолжил он. «К сожалению, данный вопрос пока реализуется не теми темпами, на которые мы должны рассчитывать. В этой связи в качестве первоочередной задачи мы должны разработать Комплексную программу на 2017−2021 годы, предусматривающую конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования».

«Считаю, что также пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В этом плане необходимо проработать вопрос образования под руководством первого заместителя премьер-министра [Ачилбая Раматова] соответствующего государственного органа, ответственного за реализацию единой политики в области оборонной промышленности, передав в его состав все ремонтные предприятия Министерства обороны, а также Чирчикский авиационный ремонтный завод и госпредприятие НПО „Восток“», — заявил глава государства.

«В перспективе наряду с повышением эффективности их деятельности следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны», — сказал он.

«В-шестых, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности мер по социальной защите военнослужащих. Сегодня мы столкнулись с объективной необходимостью выработки новых механизмов реализации государственных программ в данной сфере. В этих целях важно ускорить разработку давно востребованных нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка прохождения военной службы, тылового, жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих. Необходимо принять закон „О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, таможенных органах, и членов их семей“», — отметил Президент.

Актуальное значение имеет непрерывная работа по патриотическому воспитанию молодежи. «Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности любого государства и выступает в качестве важного мобилизующего ресурса всестороннего развития общества. Именно поэтому мы должны предпринять конкретные шаги по формированию у граждан стойкого иммунитета против негативного воздействия чуждых нам идей и укреплению чувства ответственности за судьбу Отечества. Надежной опорой в этой непростой работе могут стать прошедшие армейскую школу мужества, стойкости и верного служения Родине молодые люди. В этой связи управления и отделы по делам обороны должны поддерживать непрерывную связь с ними. Важное значение имеет расширение полномочий данных структур в этой работе и взаимодействие с местными органами власти».

«Другим шагом видится создание под руководством премьер-министра [Абдуллы Арипова] республиканской комиссии по трудоустройству граждан, прошедших срочную военную службу и службу в мобилизационном призывном резерве, и соответствующих комиссий при хокимиятах областей, городов и районов под непосредственным руководством хокимов», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Принимая во внимание достигнутые Общественным советом при Министерстве обороны успехи в вопросах патриотического воспитания молодежи, следует расширить его возможности путем формирования в составе хокимиятов областей региональных подразделений совета, работу которых организовать в тесном взаимодействии с командованиями военных округов, предложил он.

Президент также сообщил, что реформированию национальной армии предусмотрено в разрабатываемой Стратегии действий развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах. «Будет принят и реализован комплекс конкретных мер, направленных на совершенствование законодательной базы в сфере обороны, повышение эффективности организационного построения, боевого состава группировок войск, систем комплектования и подготовки военных кадров, а также оснащения войск современными видами вооружения и техники, улучшение вопросов их всестороннего обеспечения».

Текст: «Газета.uz» 27 191