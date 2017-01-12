ООН запустила новую программу в Приаралье

Агентства ООН, действующие в Узбекистане, начали реализацию новой совместной программы «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья».

Финансируемая Целевым фондом ООН по безопасности человека, программа на протяжении трех лет будет оказывать содействие в улучшении экономической, социальной и экологической безопасности в трех пилотных районах Каракалпакстана — Муйнакском, Тахтакупырском и Шуманайском.

Эти районы с населением свыше 123 тысяч жителей, расположенные в зоне наибольшего экологического риска, были предложены Советом Министров Каракалпакстана исходя из опыта предыдущих инициатив, реализованных в регионе с 2012 по 2016 годы за счет Целевого фонда ООН. Реализацией программы занимаются ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) и ДООН (Программа добровольцев ООН).

10−12 января проходит запуск программы в указанных районах в формате семинаров с целью разъяснения ее целей и масштаба. Среди участников — руководители фермерских хозяйств, представители сельских сходов граждан, государственных структур и ведомств, а также частные предприниматели.

На семинарах предоставляется информация о главных аспектах работы в соответствии с Концепцией безопасности человека и о перспективах ее применения в Каракалпакстане для смягчения негативного влияния Аральского кризиса. Дискуссия с жителями позволяет выявить основные проблемы, возникшие вследствие экологический ситуации, для разработки местных планов развития.

Концепция безопасности человека подразумевает создание эффективной системы управления, улучшение экономической ситуации, совершенствование систем образования и здравоохранения, а также защиту окружающей среды. Такой подход позволяет создать связь между различными секторами жизнедеятельности людей для последовательного преодоления сложных и при этом взаимосвязанных проблем развития.

В рамках данной программы будет применен принцип «снизу-вверх» — т. е. самим жителям предоставляется возможность определять приоритетные задачи в сообществах, тем самым продвигая участие населения в процессах принятия решений на местном уровне.

Текст: «Газета.uz» 8 050