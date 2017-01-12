Шавкат Мирзиёев направил соболезнования ОАЭ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифе бин Заид Ал Нахаяну с выражением соболезнования в связи с гибелью представителей гуманитарной миссии ОАЭ в афганском Кандагаре. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших.

Пять дипломатов из ОАЭ погибли во время теракта в Кандагаре во вторник. В ОАЭ объявлен трехдневный траур.



Текст: «Газета.uz» 22 514