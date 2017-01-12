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Шавкат Мирзиёев направил соболезнования ОАЭ

Президент Узбекистана направил соболезнования главе ОАЭ в связи с гибелью представителей миссии этой страны в Кандагаре.

12 января 2017, 20:26   Политика  

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифе бин Заид Ал Нахаяну с выражением соболезнования в связи с гибелью представителей гуманитарной миссии ОАЭ в афганском Кандагаре. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших.

Пять дипломатов из ОАЭ погибли во время теракта в Кандагаре во вторник. В ОАЭ объявлен трехдневный траур.

Текст: «Газета.uz»      22 514
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