LG представляет расширенную линейку аудиоустройств на выставке CES 2017

На выставке Consumer Electronics Show 2017 (CES) в Лас-Вегасе компания LG Electronics демонстрирует расширенную линейку аудиопродукции, созданной для самого широкого круга потребителей — от требовательных меломанов до рядовых пользователей, больше всего ценящих портативность и универсальность. В новых аудиоустройствах от LG применяются самые современные технологии, чтобы достичь максимального эффекта при использовании с телевизорами LG премиум-класса и расширить круг возможностей и ситуаций, в которых слушатели смогут наслаждаться своей любимой музыкой.

Новое измерение звуковых панелей для телевизоров

Новая звуковая панель LG SJ9 использует всю мощь технологии Dolby Atmos® для создания полного эффекта присутствия в кинотеатре, а ее элегантный дизайн мгновенно придаст яркий акцент любому интерьеру. Чтобы добиться столь мощного, текстурированного звука, панель SJ9 оснащена множеством ультрасовременных динамиков (в том числе двумя мощными вертикально-ориентированными динамиками) для полного погружения слушателя в звуковую атмосферу.

Технология Dolby Atmos позволяет перемещать звуковой фокус в трех измерениях и располагать его в точно заданном месте, в том числе над головой слушателя. Она позволяет достигнуть реалистичной захватывающей звуковой картины и более яркого восприятия. Звуки представлены в виде независимых объектов благодаря использованию сложных технологий метаданных для описания местоположения и размера отдельных звуковых объектов в трехмерном пространстве слушателя. Эти объекты обрабатываются в режиме реального времени таким образом, что каждый звук исходит из точно заданного местоположения, в том числе непосредственно над слушателем.

Звуковая панель LG SJ9 также оснащена технологией 4K Sound (аудио высокого разрешения), совместимой с аудиофайлами без потери высокого качества звучания, что позволяет воспроизводить звук, сохраняя оригинальное студийное качество. Кроме того, функция Sound Upconverting панели SJ9 повышает качество стандартных звуковых файлов до уровня 24 бит/192 Гц, что позволяет передавать мельчайшие нюансы и оттенки звучания каждого трека. Звуковая панель LG SJ9 поддерживает технологию 4K Pass-Through, которая сохраняет изначальное качество звука без ущерба для качества изображения, обеспечивая идеально синхронизированное восприятие аудио и видео.

LG также представляет элегантную звуковую панель SJ8, заключающую высокое качество звучания в тонком корпусе толщиной 38 мм. Благодаря функции TV Perfect Fit Kit она идеально совместима с новыми моделями телевизоров LG 2017 и может заменить оригинальную подставку телевизора. Модель SJ8 оснащена многими функциями модели SJ9, а также возможностью потоковой передачи контента с помощью встроенного модуля Chromecast.

Наконец, модель LG SJ7 — невероятно универсальная и мощная (320 Вт) звуковая панель, которую можно устанавливать горизонтально или вертикально в зависимости от пожелания слушателя благодаря разъемной конструкции панели. Две половинки модели SJ7 соединены беспроводным способом, обеспечивая отличный стереозвук. Одна из половинок оснащена встроенным аккумулятором, поэтому лишь одним щелчком переключателя ее можно превратить в тыловой динамик, создающий насыщенное объемное звучание. Можно щелкнуть еще раз, чтобы перевести устройство в портативный режим и использовать как беспроводную Bluetooth-колонку в любое время и в любом месте.

Мощные динамики LOUDR для отличных вечеринок

Акустические системы LG LOUDR разработаны специально для ди-джеев и любителей вечеринок. Каждая из них обладает широкими звуковыми возможностями для создания идеальной атмосферы вечеринки.

Модель LOUDR CJ98 способна обеспечить звук с выходной мощностью в 3500 Вт (RMS), мгновенно создавая яркую клубную атмосферу. Пульт Party Thruster модели CJ98 позволяет ди-джею вручную контролировать силу звука для выделения низкочастотного диапазона и синхронизации со световыми эффектами. Модель CJ98 также оснащена целым набором уникальных элементов управления, специальными кнопками наложения цикличных эффектов и функциями совместного использования. Любители караоке оценят наличие вокальных эффектов в CJ98 и функции Karaoke Star, которая заглушает вокал песен и позволяет исполнителю менять тональность звукового трека.

Модель LOUDR OJ98 — это еще одна стильная акустическая система формата «все в одном». В ней используется свернутый рупорный сабвуфер, скрытый внутри корпуса системы для создания нужного звукового давления. Модель OJ98 имеет функцию Sparkle Lighting, благодаря которой система подсвечивается пульсирующим светом в такт музыке. Кроме того, система OJ98 оснащена функцией Party Kick Starter, которая имитирует звук гоночного двигателя на высоких оборотах, что позволяет придать любой вечеринке незабываемый колорит. Высота модели OJ98 составляет 109 см и позволяет с удобством разместить на ней пульт Party Thruster и другие элементы управления.

На выставке CES компания LG также представляет портативную аудиосистему FJ7 для вечеринок, разработанную с учетом максимальной мобильности и возможности обеспечить звук с высокой выходной мощностью 400 Вт (RMS) без искажений. Поскольку главное для этой модели — мобильность, система FJ7 оборудована специальными ручками и колесиками для удобной транспортировки в любое место, где будет проходить вечеринка.

«Впечатляющая линейка аудиоустройств LG 2017 года сочетает в себе мощные звуковые возможности и утонченный дизайн, что оценят все потребители — от заядлых меломанов, которым требуется высочайшее качество звука, до рядовых пользователей, — говорит Брайан Квон (Brian Kwon), президент и главный исполнительный директор компании LG Home Entertainment. — Новые аудиосистемы, представленные компанией на выставке CES в этом году, демонстрируют неизменное стремление компании LG предлагать широкий спектр аудиоустройств, идеально подходящие для любого места и любой ситуации».

Посетители выставки CES могли увидеть инновационную аудио- и видеопродукцию LG в павильоне Las Vegas Convention Center, стенд № 11100, центральный зал. Более подробная информация о линейке продукции LG на выставке CES доступна на сайте www.lgnewsroom.com.

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