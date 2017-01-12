Кураш: Сухроб Худойбердиев назван «самым техничным» в Азии

Фото: kurash-ika.org
Международная ассоциация кураша (IKA) объявила лауреатов ежегодной премии «Лучшие люди и события IKA в 2016 году», сообщили в пресс-службе организации.
В начале каждого года IKA определяет победителей в таких номинациях, как «Лучший курашист» (Мостафа Далириан, Иран), «Лучшая курашистка» (Ли Ван Тинг, Китайский Тайбэй)
Представитель Узбекистана Сухроб Худойбердиев признан лучшим в номинации «Лучшая техника». В 2016 году курашист стал победителем Азиатских пляжных Игр в Дананге (Вьетнам). В полуфинальном и финальном поединках он продемонстрировал целую серию захватывающих и красивых бросков.
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