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Фото: kurash-ika.org

Кураш: Сухроб Худойбердиев назван «самым техничным» в Азии

Представитель Узбекистана стал лауреатом премии «Лучшая техника» по версии Международной ассоциации кураша.

12 января 2017, 18:21   Спорт  

Международная ассоциация кураша (IKA) объявила лауреатов ежегодной премии «Лучшие люди и события IKA в 2016 году», сообщили в пресс-службе организации.

В начале каждого года IKA определяет победителей в таких номинациях, как «Лучший курашист» (Мостафа Далириан, Иран), «Лучшая курашистка» (Ли Ван Тинг, Китайский Тайбэй), «Лучший чемпионат» (VIII чемпионат мира среди молодежи до 20 лет, Кочи, Индия), «Лучший судья» (Алгимедез Ортиз Круз, Доминиканская Республика), «Лучший тренер» (Сун Джун Кьюн, Южная Корея), «Лучшая национальная федерация» (Ассоциация кураша Республики Конго) и другие.

Представитель Узбекистана Сухроб Худойбердиев признан лучшим в номинации «Лучшая техника». В 2016 году курашист стал победителем Азиатских пляжных Игр в Дананге (Вьетнам). В полуфинальном и финальном поединках он продемонстрировал целую серию захватывающих и красивых бросков.

Текст: «Газета.uz»      2 095
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