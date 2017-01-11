Цифры: Бюджет Ташкента-2017



ДОХОДЫ: 2 499 125 228 000

1 Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 619,642 млрд

2 Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств 454,733 млрд

3 Налог на имущество юридических лиц 345,103 млрд

4 Фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 215,127 млрд

5 Земельный налог (кроме единого земельного налога) 163,345 млрд

6 Акцизный налог 79,124 млрд

7 Налог на имущество физических лиц 89,748 млрд

8 Поступления от доходов рынков 72,848 млрд

9 Налог на добавленную стоимость 76,14 млрд

10 Сборы ГУБДД МВД Узбекистана и его территориальных подразделений 39,241 млрд

11 Налог на доходы физических лиц 26,156 млрд

12 Налог на прибыль юридических лиц 15,527 млрд

13 Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания 13,617 млрд

14 Налог за пользование водными ресурсами 19,279 млрд

15 Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа, включая малые предприятия и микрофирмы 14,17 млрд

16 Государственные пошлины 169,668 млрд

17 Местные сборы 14,231 млрд

18 Штрафы 46,799 млрд

19 Другие поступления 24,618 млрд



РАСХОДЫ: 2 499 125 228 000



1 Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения: 1,393 трлн



просвещение 808,348 млрд



здравоохранение 528,448 млрд



подготовка кадров 8,386 млрд



культура и спорт 23,994 млрд



наука 670,345 млн



пособия семьям с детьми и малообеспеченным семьям 2,423 млрд



социальная защита участников ликвидации чернобыльской катастрофы 4,733 млн



расходы на выплату государственных премий 2,254 млрд



центры развития социальных навыков 1,29 млрд



капитальный ремонт отопительных предприятий и систем 8,164 млрд



покрытие бесплатного проезда определенных категорий населения в городском пасссажирском транспорте 5,525 млрд



возврат кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана 3,716 млрд

2 Расходы на экономику 274,847 млрд

3 Централизованные инвестиции (капитальное строительство) 147,011 млрд

4 Расходы на содержание органов самоуправления 26,765 млрд

5 Расходы на содержание органов управления 13,581 млрд

6 Другие расходы 2,386 млрд

7 Резервный фонд 3,721 млрд