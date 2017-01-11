Цифры: Бюджет Ташкента-2017

Хокимият Ташкента.
Фото: «Газета.uz»
На сайте хокимията Ташкента опубликованы параметры местного бюджета столицы Узбекистана на 2017 год. Документ, принятый городским кенгашем народных депутатов 29 декабря, был утвержден решением хокима Рахмонбека Усманова от 31 декабря.
|
|ДОХОДЫ: 2 499 125 228 000
|1
|Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры
|619,642 млрд
|2
|Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств
|454,733 млрд
|3
|Налог на имущество юридических лиц
|345,103 млрд
|4
|Фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
|215,127 млрд
|5
|Земельный налог (кроме единого земельного налога)
|163,345 млрд
|6
|Акцизный налог
|79,124 млрд
|7
|Налог на имущество физических лиц
|89,748 млрд
|8
|Поступления от доходов рынков
|72,848 млрд
|9
|Налог на добавленную стоимость
|76,14 млрд
|10
|Сборы ГУБДД МВД Узбекистана и его территориальных подразделений
|39,241 млрд
|11
|Налог на доходы физических лиц
|26,156 млрд
|12
|Налог на прибыль юридических лиц
|15,527 млрд
|13
|Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания
|13,617 млрд
|14
|Налог за пользование водными ресурсами
|19,279 млрд
|15
|Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа, включая малые предприятия и микрофирмы
|14,17 млрд
|16
|Государственные пошлины
|169,668 млрд
|17
|Местные сборы
|14,231 млрд
|18
|Штрафы
|46,799 млрд
|19
|Другие поступления
|24,618 млрд
|
|РАСХОДЫ: 2 499 125 228 000
|
|1
|Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения:
|1,393 трлн
|
|просвещение
|808,348 млрд
|
|здравоохранение
|528,448 млрд
|
|подготовка кадров
|8,386 млрд
|
|культура и спорт
|23,994 млрд
|
|наука
|670,345 млн
|
|пособия семьям с детьми и малообеспеченным семьям
|2,423 млрд
|
|социальная защита участников ликвидации чернобыльской катастрофы
|4,733 млн
|
|расходы на выплату государственных премий
|2,254 млрд
|
|центры развития социальных навыков
|1,29 млрд
|
|капитальный ремонт отопительных предприятий и систем
|8,164 млрд
|
|покрытие бесплатного проезда определенных категорий населения в городском пасссажирском транспорте
|5,525 млрд
|
|возврат кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана
|3,716 млрд
|2
|Расходы на экономику
|274,847 млрд
|3
|Централизованные инвестиции (капитальное строительство)
|147,011 млрд
|4
|Расходы на содержание органов самоуправления
|26,765 млрд
|5
|Расходы на содержание органов управления
|13,581 млрд
|6
|Другие расходы
|2,386 млрд
|7
|Резервный фонд
|3,721 млрд
|
|Излишек средств, образованный при определении минимальных отчислений от общегосударственных налогов
|637,582 млрд
Параметры бюджета Ташкента-2016
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Комментарии
как можно точно указать сумму сбора налогов? интересно довольно?
Для этого и в Универе и учатся
Думаю, что если построить нормальные стоянки для машин и разок оштрафовать всех водителей, оставляющих свои машины под окнами, то доходы от деятельности ГАИ увеличат бюджет города раза в два. И стоянки окупятся моментально.
доход от акциз на топливо в 6.3 раза превышает доходы от рынков..
по моему должно быть наоборот..
надеюсь, что Президент заставит банки более активно работать с рынком и вкладами физ лиц..
чтобы народ не под подушкой деньги держал, а активно инвестировал в быстроокупаемые проекты.