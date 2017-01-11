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Хокимият Ташкента.

Фото: «Газета.uz»

Цифры: Бюджет Ташкента-2017

Хокимият Ташкента опубликовал параметры местного бюджета города на 2017 год.

Сегодня, 10:40   Экономика  

На сайте хокимията Ташкента опубликованы параметры местного бюджета столицы Узбекистана на 2017 год. Документ, принятый городским кенгашем народных депутатов 29 декабря, был утвержден решением хокима Рахмонбека Усманова от 31 декабря.

Основные параметры местного бюджета Ташкента


 ДОХОДЫ: 2 499 125 228 000
1 Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 619,642 млрд
2 Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств 454,733 млрд
3 Налог на имущество юридических лиц 345,103 млрд
4 Фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 215,127 млрд
5 Земельный налог (кроме единого земельного налога) 163,345 млрд
6 Акцизный налог 79,124 млрд
7 Налог на имущество физических лиц 89,748 млрд
8 Поступления от доходов рынков 72,848 млрд
9 Налог на добавленную стоимость 76,14 млрд
10 Сборы ГУБДД МВД Узбекистана и его территориальных подразделений 39,241 млрд
11 Налог на доходы физических лиц 26,156 млрд
12 Налог на прибыль юридических лиц 15,527 млрд
13 Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания 13,617 млрд
14 Налог за пользование водными ресурсами 19,279 млрд
15 Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа, включая малые предприятия и микрофирмы 14,17 млрд
16 Государственные пошлины 169,668 млрд
17 Местные сборы 14,231 млрд
18 Штрафы 46,799 млрд
19 Другие поступления 24,618 млрд

РАСХОДЫ: 2 499 125 228 000
1 Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения: 1,393 трлн

просвещение 808,348 млрд

здравоохранение 528,448 млрд

подготовка кадров 8,386 млрд

культура и спорт 23,994 млрд

наука 670,345 млн

пособия семьям с детьми и малообеспеченным семьям 2,423 млрд

социальная защита участников ликвидации чернобыльской катастрофы 4,733 млн

расходы на выплату государственных премий 2,254 млрд

центры развития социальных навыков 1,29 млрд

капитальный ремонт отопительных предприятий и систем 8,164 млрд

покрытие бесплатного проезда определенных категорий населения в городском пасссажирском транспорте 5,525 млрд

возврат кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана 3,716 млрд
2 Расходы на экономику 274,847 млрд
3 Централизованные инвестиции (капитальное строительство) 147,011 млрд
4 Расходы на содержание органов самоуправления 26,765 млрд
5 Расходы на содержание органов управления 13,581 млрд
6 Другие расходы 2,386 млрд
7 Резервный фонд 3,721 млрд

Излишек средств, образованный при определении минимальных отчислений от общегосударственных налогов 637,582 млрд

Параметры бюджета Ташкента-2016

Текст: «Газета.uz»      14 528

Комментарии

  • Дониёр Мадатов 11 января 2017 12:26

    как можно точно указать сумму сбора налогов? интересно довольно?

  • Shohruh Soleev 11 января 2017 13:38

    Для этого и в Универе и учатся

  • Оксана Клименко 11 января 2017 13:39

    Думаю, что если построить нормальные стоянки для машин и разок оштрафовать всех водителей, оставляющих свои машины под окнами, то доходы от деятельности ГАИ увеличат бюджет города раза в два. И стоянки окупятся моментально.

  • David Khan 11 января 2017 13:49

    доход от акциз на топливо в 6.3 раза превышает доходы от рынков..
    по моему должно быть наоборот..

    надеюсь, что Президент заставит банки более активно работать с рынком и вкладами физ лиц..
    чтобы народ не под подушкой деньги держал, а активно инвестировал в быстроокупаемые проекты.


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