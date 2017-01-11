Ряд улиц столицы переименован

Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов от 29 декабря в столице даны названия новым улицам и переименован ряд существующих.

По данным хокимията города, ул. Нурафшон с новым участком в Шайхантахурском районе теперь называется Обводной ул. Нурафшон, а недавно открытая улица между просп. Мирзо Улугбека и ул. Паркентской в Мирзо-Улугбекском районе стала продолжением ул. Тараккиёт.

Ул. Маннона Уйгура в Учтепинском и Шайхантахурском районах переименована в ул. Кукча Дарвоза, а сама Кукча Дарвоза вместе с частью ул. Коратош стала проездом Кукча Дарвоза.

Новая улица в Яккасарайском районе, связавшая через путепровод ул. Мукими и ул. Бабура, стала продолжением ул. Мукими.

В Алмазарском районе ул. Тараккиёт переименована в ул. Дилсарой в связи с тем, что такое же название улицы есть в другом районе.

В Юнусабадском районе старая улица на территории бывшей радиостанции получила название Каноат.

Текст: «Газета.uz» 34 944