Ряд улиц столицы переименован

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Архивное фото.
Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов от 29 декабря в столице даны названия новым улицам и переименован ряд существующих.
По данным хокимията города, ул. Нурафшон с новым участком в Шайхантахурском районе теперь называется Обводной ул. Нурафшон, а недавно открытая улица между просп. Мирзо Улугбека и ул. Паркентской в Мирзо-Улугбекском районе стала продолжением ул. Тараккиёт.
Ул. Маннона Уйгура в Учтепинском и Шайхантахурском районах переименована в ул. Кукча Дарвоза, а сама Кукча Дарвоза вместе с частью ул. Коратош стала проездом Кукча Дарвоза.
Новая улица в Яккасарайском районе, связавшая через путепровод ул. Мукими и ул. Бабура, стала продолжением ул. Мукими.
В Алмазарском районе ул. Тараккиёт переименована в ул. Дилсарой в связи с тем, что такое же название улицы есть в другом районе.
В Юнусабадском районе старая улица на территории бывшей радиостанции получила название Каноат.
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Комментарии
Чем помешал Манон Уйгур? его вклад в узбекскую культуру стал незначительным?
Ул. Маннона Уйгура переименована в ул. Кукча Дарвоза — да ведают ли переименовавшие, что во времена давние улочка сия называлась — Вилоят. Уж лучше бы вернули старое название, чем убирали имя Великого драматурга.
интересно, а сколько гос средств затратили на согласование переименования улиц и какую прибыль это даст?
ничего не имею против Кукча Дарвоза, но тратить бюджет на постоянную замену табличек, обновление карт и справочников, а также прошивок GPS.. выходит слишком дорого, чтобы удовлетворить желание сотни жителей (обязать бы инициаторов оплатить это из своего кармана!)
переименовали бы улицу Кизил Арват в Мирабадском районе
Скоро, дай Бог, вернут имя Хамзы Хакимзоды Ниязи — основоположника узбекской советской литературы. Разве можно историю переписать??? И вытащат из закрытого архива киноэпопею “Огненные дороги“, как ХРЕСТОМАТИЮ для нынешней узбекской кинематографии! Вот это было бы ДААААА!!!