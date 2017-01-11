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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Ряд улиц столицы переименован

В Ташкенте даны названия новым улицам и переименованы некоторые из них.

Сегодня, 09:15   Общество  

Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов от 29 декабря в столице даны названия новым улицам и переименован ряд существующих.

По данным хокимията города, ул. Нурафшон с новым участком в Шайхантахурском районе теперь называется Обводной ул. Нурафшон, а недавно открытая улица между просп. Мирзо Улугбека и ул. Паркентской в Мирзо-Улугбекском районе стала продолжением ул. Тараккиёт.

Ул. Маннона Уйгура в Учтепинском и Шайхантахурском районах переименована в ул. Кукча Дарвоза, а сама Кукча Дарвоза вместе с частью ул. Коратош стала проездом Кукча Дарвоза.

Новая улица в Яккасарайском районе, связавшая через путепровод ул. Мукими и ул. Бабура, стала продолжением ул. Мукими.

В Алмазарском районе ул. Тараккиёт переименована в ул. Дилсарой в связи с тем, что такое же название улицы есть в другом районе.

В Юнусабадском районе старая улица на территории бывшей радиостанции получила название Каноат.

Текст: «Газета.uz»      34 944

Комментарии

  • Farida Charif 11 января 2017 10:21

    Чем помешал Манон Уйгур? его вклад в узбекскую культуру стал незначительным?

  • Морской Святослав Георгиевич 11 января 2017 10:43

    Ул. Маннона Уйгура переименована в ул. Кукча Дарвоза — да ведают ли переименовавшие, что во времена давние улочка сия называлась — Вилоят. Уж лучше бы вернули старое название, чем убирали имя Великого драматурга.

  • David Khan 11 января 2017 13:52

    интересно, а сколько гос средств затратили на согласование переименования улиц и какую прибыль это даст?

    ничего не имею против Кукча Дарвоза, но тратить бюджет на постоянную замену табличек, обновление карт и справочников, а также прошивок GPS.. выходит слишком дорого, чтобы удовлетворить желание сотни жителей (обязать бы инициаторов оплатить это из своего кармана!)

  • Шерзод Хайдаров 11 января 2017 16:14

    переименовали бы улицу Кизил Арват в Мирабадском районе

  • Maga Maga 11 января 2017 21:00

    Скоро, дай Бог, вернут имя Хамзы Хакимзоды Ниязи — основоположника узбекской советской литературы. Разве можно историю переписать??? И вытащат из закрытого архива киноэпопею “Огненные дороги“, как ХРЕСТОМАТИЮ для нынешней узбекской кинематографии! Вот это было бы ДААААА!!!


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