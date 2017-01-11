EN РУ O`Z ЎЗ
11 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Milliy TV стал доступен на всей территории Узбекистана

Телеканал Milliy TV стал доступен в пакетах цифрового телевидения на территории всей Республики Узбекистан.

Сегодня, 18:14   Общество     на правах рекламы

Телеканал Milliy TV теперь доступен в пакетах цифрового телевидения по всему Узбекистану. Для подключения Milliy TV нужно произвести автоматический поиск в настройках телевизора. Единственное требование — необходимо, чтобы тюнер поддерживал стандарт цифрового телевидения DVB-T2.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

 1 973

Комментарии

  • Муратов Жахонгир 11 января 2017 18:20

    платные 60 тв каналов будут доступны в областях в будущем? от уздтв

  • Рустам Умаров 11 января 2017 19:49

    Приятная новость, что данный канал стал доступен на всю территорию страны. Канал новый, перспективный. Вот только обидно, что на этом канале, по моему мнению, очень много надоевших актёров, в основном которые смешат телезрителей своими плоскими шутками, клипами, не имеющих никакой ценности для культуры и воспитании молодёжи. Содержания клипов всё таки должны быть оценены специалистами культуры. Или если деньги есть и оплачивается эфир такими клипами, то можно всё? Сколько проводятся очик мулокат на телевидении по нравственности, эстетике, а нет, деньги есть, то можно всё. Вместе с тем было очень приятно смотреть новогодние передачи, концерты, было оригинально, красочно. Однако на этом не надо останавливаться и вновь и вновь повторять одно и тоже-приедается. Шоу бизнес конечно это большой труд, но этим не надо создавать идолов и, чтобы молодёжь преклонялась уродству. Сколько молодых талантов. Пусть больше будут выступления ученых поэтов, общественных деятелей, вот тогда и будет настоящее миллий телевидение. Вот только эти комментарии доходят ли до заинтересованных лиц и служб.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 21:18

С неплательщиками алиментов в столице будут бороться жестче

Сегодня, 20:53

Столицы Узбекистана и Кыргызстана расширят сотрудничество

Сегодня, 18:51

Саидёкуб Кахрамонов победил Эрика Вульфа техническим нокаутом (+видео)

Сегодня, 17:53

Транспортное обслуживание населения улучшат в течение пяти лет

Сегодня, 15:21

Барак Обама подвел итоги своего президентства

Сегодня, 14:43

На АГМК запущена новая медеплавильная печь

Сегодня, 11:35

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:40

Цифры: Бюджет Ташкента-2017

Популярное

Полномочные представители правительства появятся в регионах

Академию наук возглавил Бехзод Юлдашев

Цифры: Бюджет Ташкента-2017

Административный арест регламентирован законом