Milliy TV стал доступен на всей территории Узбекистана

Телеканал Milliy TV теперь доступен в пакетах цифрового телевидения по всему Узбекистану. Для подключения Milliy TV нужно произвести автоматический поиск в настройках телевизора. Единственное требование — необходимо, чтобы тюнер поддерживал стандарт цифрового телевидения DVB-T2.
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Комментарии
платные 60 тв каналов будут доступны в областях в будущем? от уздтв
Приятная новость, что данный канал стал доступен на всю территорию страны. Канал новый, перспективный. Вот только обидно, что на этом канале, по моему мнению, очень много надоевших актёров, в основном которые смешат телезрителей своими плоскими шутками, клипами, не имеющих никакой ценности для культуры и воспитании молодёжи. Содержания клипов всё таки должны быть оценены специалистами культуры. Или если деньги есть и оплачивается эфир такими клипами, то можно всё? Сколько проводятся очик мулокат на телевидении по нравственности, эстетике, а нет, деньги есть, то можно всё. Вместе с тем было очень приятно смотреть новогодние передачи, концерты, было оригинально, красочно. Однако на этом не надо останавливаться и вновь и вновь повторять одно и тоже-приедается. Шоу бизнес конечно это большой труд, но этим не надо создавать идолов и, чтобы молодёжь преклонялась уродству. Сколько молодых талантов. Пусть больше будут выступления ученых поэтов, общественных деятелей, вот тогда и будет настоящее миллий телевидение. Вот только эти комментарии доходят ли до заинтересованных лиц и служб.