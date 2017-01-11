Milliy TV стал доступен на всей территории Узбекистана

Телеканал Milliy TV теперь доступен в пакетах цифрового телевидения по всему Узбекистану. Для подключения Milliy TV нужно произвести автоматический поиск в настройках телевизора. Единственное требование — необходимо, чтобы тюнер поддерживал стандарт цифрового телевидения DVB-T2.

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