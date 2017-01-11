LG открывает новые горизонты с линейкой телевизоров SUPER UHD

Благодаря наиболее технологически совершенной передаче цвета, доступной в LCD-экранах на сегодняшний день, новые SUPER UHD телевизоры от LG Electronics (модели SJ9500, SJ8500 и SJ8000) на базе технологии Nano Cell представляют совершенно новый уровень качества изображения на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

Третье поколение SUPER UHD телевизоров от LG на базе технологии Nano Cell сможет передавать изображение максимально реалистично, отображая все цветовые оттенки с невероятной точностью и более широким углом обзора. Все модели SUPER UHD телевизоров от LG поддерживают формат Active HDR и Dolby Vision, что позволяет расширить общий список HDR-форматов и обеспечить пользователю доступ к полному спектру высококачественного HDR-контента. А благодаря последней версии интуитивной платформы webOS от LG для Smart TV и отличной передаче звука в сочетании с эстетически привлекательным дизайном тонкого корпуса каждой из моделей SUPER UHD телевизоров, у потребителей не возникнет никаких трудностей с выбором идеального варианта, полностью соответствующего их потребностям и ожиданиям.

LCD-экраны на базе технологии Nano Cell демонстрируют технологическое преимущество над остальными моделями благодаря использованию одинаковых по размеру частиц диаметром около одного нанометра для более точной передачи всех возможных оттенков цвета при сохранении более широкого угла обзора, чем у других экранов, в том числе созданных по технологии Quantum Dot. Идеальные для больших телевизоров с высоким разрешением SUPER UHD экраны от LG на базе технологии Nano Cell обеспечивают неизменное качество цветопередачи при сохранении широкого угла обзора, так что фактически зритель не заметит какой-либо разницы в отображении оттенков, где бы он ни находился — прямо перед телевизором или под углом в 60 градусов к нему.

Технология Nano Cell позволяет достигать таких впечатляющих результатов путем захвата световых волн избыточной длины, увеличивая таким образом чистоту отображаемых на экране цветов. Благодаря этой способности поглощения света новые LCD-экраны от LG передают отдельные цвета с гораздо большей четкостью, воспроизводя их именно в таком виде, в каком они задумывались создателем оригинального визуального контента. Например, зеленый цвет на экране обычного телевизора может смешиваться с цветами с другой длиной волны — желтым или синим, из-за чего исходный оттенок блекнет и окрашивается в желтоватый или голубой тон.

Технология Nano Cell от LG разительно снижает вероятность потери исходного цвета, нестабильности изображения и прочих проблем, связанных с ухудшением цветопередачи. Nano Cell также уменьшает световые блики на экране, сохраняя высокое качество картинки даже в тех случаях, когда экран окружен множеством разных источников света.

Оценив превосходное качество изображения SUPER UHD телевизоров на базе технологии Nano Cell от LG, компания Technicolor, голливудский эксперт в сфере работы с визуальным контентом и цветом, начала совместный проект с LG, цель которого — добиться такого качества изображения на экране телевизора, которое полностью соответствовало бы исходным намерениям кинематографистов. Ценители домашнего кино смогут воспользоваться преимуществами богатого 100-летнего опыта компании Technicolor по разработке и внедрению продвинутых технологий цветопередачи с помощью «Экспертного режима» от Technicolor, предназначенного для максимально точной передачи оттенков в SUPER UHD телевизорах от LG. Это сотрудничество двух компаний основано на уже реализованных впечатляющих технологиях цветопередачи 4K-телевизоров от LG, способных максимально реалистично воспроизводить цвета в соответствии с высокими стандартами Technicolor, принятыми в большинстве голливудских киностудий.

Кроме того, в новых телевизорах LG на базе Nano Cell реализована технология ULTRA Luminance, обеспечивающая повышенную яркость и контрастность изображения. Телевизоры новой линейки также поддерживают множество различных HDR-форматов, включая Dolby Vision™, HDR10 и Hybrid Log Gamma, или HLG. Эта многогранность была дополнена новой функцией HDR Effect, которая повышает качество картинки при воспроизведении SDR-контента. С HDR Effect SDR-изображения обрабатываются покадрово, что позволяет улучшить яркость отдельных областей, повысить контрастность и четкость всей картинки.

Соответствие стандарту BT.2020 и способность передавать более миллиарда возможных оттенков в каждом из новых SUPER UHD телевизоров от LG дополнены поддержкой формата Active HDR и Dolby Vision, что позволяет им отображать HDR-контент следующего поколения, созданный для обеспечения повышенной яркости основной картинки и большей четкости затененных деталей. С функцией Active HDR телевизор обрабатывает HDR-изображение покадрово и вставляет динамические данные по мере необходимости. Благодаря этому процессу зритель всегда получает лучшее качество картинки независимо от того, содержит ли исходный HDR-контент динамические или статические данные, или же не содержит метаданных вообще.

Благодаря внедрению последней версии интуитивной платформы webOS от LG для Smart TV вся линейка телевизоров LG премиум-класса стала невероятно удобной для пользователя. Операционная система webOS 3.5 от LG была дополнена усовершенствованиями, которые упрощают управление и обеспечивают более быстрый доступ ко всем возможностям при использовании улучшенной функции Magic Remote и новой функции Magic Link. Теперь зрители смогут переключиться на любимую передачу одним нажатием кнопки на пульте управления и воспользовавшись, таким образом, лишь одной из множества увлекательных возможностей системы 4K.

Новая кнопка Magic Link предоставляет возможность быстрого поиска необходимого контента и доступа к информации об актерах и персонажах, представленных в данный момент на экране. А благодаря улучшенной функции Magic Zoom, зритель сможет увеличить и зафиксировать любую часть изображения, которую ему хотелось бы рассмотреть во всех деталях. При подключении телевизора к мобильному телефону или ПК через USB-кабель можно также насладиться потрясающими возможностями просмотра VR-контента с углом обзора в 360 градусов. Используя Magic Remote, зритель сможет перематывать видеозапись вперед и назад, увеличивать и уменьшать изображение при помощи колесика мыши, чтобы лучше рассмотреть детали или же увидеть общую картину.

Телевизоры SUPER UHD от LG выполнены в сверхтонком формате Ultra Slim на уникальной серповидной подставке, благодаря чему толщина 55-дюймовой модели SJ9500 достигает всего 6,9 мм в своей самой тонкой части, создавая иллюзию парения экрана в воздухе. Вне зависимости от выбранного способа установки — отдельно на тумбе, или как часть большого развлекательного центра, или с креплением на стену — эффектный внешний вид SUPER UHD телевизора от LG станет прекрасным дополнением в интерьере любого дома.

«Наша новая линейка SUPER UHD телевизоров на 2017 год на базе собственной технологии LG Nano Cell произведет революцию в сфере производства экранов и выведет представления потребителей о LCD-телевизорах на небывалый уровень, — уверен Брайан Квон (Brian Kwon), президент компании LG Home Entertainment. — Nano Cell — это еще один пример того, как LG реализует свои инновации на практике, расширяя границы применения новых технологий, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности зрителей».

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