С неплательщиками алиментов в столице будут бороться жестче

Новым мерам по борьбе с неплательщиками алиментов была посвящена пресс-конференция, прошедшая в хокимияте Ташкента 6 января.



По данным на 1 декабря прошлого года, в столице Узбекистана в производстве у судебных исполнителей находилось 21,9 тысячи дел, связанных с принудительным взысканием алиментов, причем 9300 из них или 42% добавились за последние два года.

За три месяца существования виртуальной приемной премьер-министра (ныне — виртуальная приемная Президента) Ташкентский городской департамент по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов получил 1524 обращения от граждан, почти половина (688 или 45%) из которых касались жалоб на невыплату алиментов.

Для решения проблемы было принято совместное решение столичных хокимията, прокуратуры, судов по уголовным и гражданским делам, управления юстиции, ГУВД, фонда «Махалла», главного управления по труду, управления департамента по исполнению судебных решений и филиала «Тошкент почтамти» от 21 декабря. Его название: «О дополнительных мерах по усилению совместных действий государственных органов и общественных организаций по имущественным правам и обязательствам между родителями и детьми города Ташкента».

Как отмечалось на пресс-конференции, отныне работа по взысканию алиментов будет осуществляться не только одними судебными исполнителями, но совместно с другими госорганами и общественными организациями, включая участковых милиционеров, представителей махаллинских комитетов и отделов по трудоустройству.

Безработные граждане, имеющие задолженность по алиментам, будут с использованием законных рычагов привлекаться к трудоустройству. Управления по труду совместно с махаллями, органами внутренних дел и судоисполнителями будут на основе мониторинга рынка труда предлагать должнику вакансии. В случае отказа судоисполнителям дано право подавать на них заявления в уголовные суды.

Во избежание будущих разбирательств судам предложено при рассмотрении дел о разводе одновременно рассматривать и вопросы раздела имущества, обеспечения детей, выплаты алиментов и проживания у того или иного родителя. Рассматривается возможность введения обязательного заключения брачных договоров.

Среди предлагаемых мер борьбы с невыплатой алиментов — разъяснительная работа с должниками и членами их семей и общественное порицание. Как и прежде, должники будут временно лишаться возможности выезжать за границу.

По приведенным на мероприятии данным, работа примирительных комиссий в махаллинских комитетах Ташкента, куда привлекаются психологи и юристы, помогла за первые 11 месяцев прошлого года предотвратить 1012 разводов семей, в которых воспитывается 1361 ребенок.

Текст: «Газета.uz» 5 891