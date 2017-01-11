Столицы Узбекистана и Кыргызстана расширят сотрудничество

Хоким Ташкента Рахмонбек Усманов 11 января провел встречу с послом Кыргызстана в Узбекистане Данияром Сыдыковым.

Как сообщается на сайте посольства Кыргызстана, стороны обсудили вопросы взаимодействия столиц двух стран в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В частности, рассматривалась возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов, круглых столов, связанных с обменом опытов в разных сферах, включая жилищно-коммунальную и транспортную.

Кроме того, обсуждено проведение в ближайшей перспективе дней культуры столиц двух государств.

Текст: «Газета.uz» 4 616