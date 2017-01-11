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Бехзод Юлдашев.

Фото: academy.uz

Академию наук возглавил Бехзод Юлдашев

Президентом Академии наук избран академик Бехзод Юлдашев.

Сегодня, 07:42   Общество  

10 января состоялось общее собрание Академии наук Узбекистана, на котором президентом АН избран академик Бехзод Юлдашев. Об этом сообщается на сайте академии. В собрании принял участие премьер-министр Абдулла Арипов.

Бехзод Юлдашев (1945 года рождения) — доктор физико-математических наук. В 2000—2005 годах уже возглавлял Академию наук. Работал директором Института ядерной физики АН. Был членом Сената Олий Мажлиса.

С марта 2006 года президентом АН был доктор биологических наук, академик Шавкат Салихов.

Сообщается, что на собрании говорилось о создании механизмов по внедрению результатов научных исследований в практику, а также укреплении сотрудничества между научными учреждениями, вузами и производством.

Было отмечено, что сейчас разрабатывается концепция, направленная на развитие Академии наук и отраслевой науки.

По итогам собрания было принято обращение к Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Текст: «Газета.uz»      16 259

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Комментарии

  • Патриот Родины 11 января 2017 08:56

    Появилась надежда, что институт ЯФ не закроют, остановленные циклотроны запустят снова. Наука пойдет вперед.

  • Free Set Me 11 января 2017 13:39

    Эти события никак не связаны


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