EN РУ O`Z ЎЗ
11 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Футбол: Узбекистан сыграет с Данией U-23, Грузией и Арменией

Сборная Узбекистана по футболу проведет серию товарищеских матче в Дубае и Анталии.

Вчера, 16:15   Спорт  

Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против команд Дании U-23 и Грузии в рамках учебно-тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах 21−24 января, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Национальная сборная сыграет против молодежной команды Дании до 23 лет на стадионе The Sevens Stadium в Дубае 22 января в 17:00 (по ташкентскому времени). 23 января Узбекистан встретится с футболистами из Грузии.

Главный тренер команды Самвел Бабаян пока не огласил предварительный список игроков, которые отправятся на сборы.

Напомним, что 12 февраля Узбекистан сыграет также товарищеский матч с командой Армении в турецкой Анталии.

После пятого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России сборная Узбекистана занимает в группе, А третью строку с 9 очками. На первом и втором местах разместились команды Ирана (11) и Южной Кореи (10).
Текст: «Газета.uz»      5 732

Комментарии

  • Akbar Yusupov 10 января 2017 17:10

    надо было написать Дания U-23, а то по заголовку можно подумать что национальная сборная Дании.

  • вася петров 10 января 2017 17:59

    будем болеть за наших!

  • Pray Viktor 10 января 2017 22:52

    Не понятно почему именно U23 Дании?? Кто-то может прокоментировать/объяснить такой выбор? Зачем нашей сборной играть с юношами?

  • Славик К. 11 января 2017 09:17

    to Pray Viktor
    Эти “юноши“ играют в европейских чемпионатах.. и скорее всего нашим от них достанется на орехи.

  • Pray Viktor 11 января 2017 21:00

    это понятно что Европа и что наверняка проиграют, но думаю не необязательно национальной сборной опускатся до уровня U23. Можно было договориться с другими нац. сборными из Европы.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 21:18

С неплательщиками алиментов в столице будут бороться жестче

Сегодня, 20:53

Столицы Узбекистана и Кыргызстана расширят сотрудничество

Сегодня, 18:51

Саидёкуб Кахрамонов победил Эрика Вульфа техническим нокаутом (+видео)

Сегодня, 18:14

Milliy TV стал доступен на всей территории Узбекистана

Сегодня, 17:53

Транспортное обслуживание населения улучшат в течение пяти лет

Сегодня, 15:21

Барак Обама подвел итоги своего президентства

Сегодня, 14:43

На АГМК запущена новая медеплавильная печь

Сегодня, 11:35

Обзор мировых новостей

Популярное

Академию наук возглавил Бехзод Юлдашев

Отмену виз для туристов отложили до 2021 года

Граждане Узбекистана погибли в ДТП в России

Цифры: Бюджет Ташкента-2017