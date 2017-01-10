Футбол: Узбекистан сыграет с Данией U-23, Грузией и Арменией

Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против команд Дании U-23 и Грузии в рамках учебно-тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах 21−24 января, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Национальная сборная сыграет против молодежной команды Дании до 23 лет на стадионе The Sevens Stadium в Дубае 22 января в 17:00 (по ташкентскому времени). 23 января Узбекистан встретится с футболистами из Грузии.

Главный тренер команды Самвел Бабаян пока не огласил предварительный список игроков, которые отправятся на сборы.

Напомним, что 12 февраля Узбекистан сыграет также товарищеский матч с командой Армении в турецкой Анталии.

Текст: «Газета.uz» 5 732

После пятого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России сборная Узбекистана занимает в группе, А третью строку с 9 очками. На первом и втором местах разместились команды Ирана (11) и Южной Кореи (10).