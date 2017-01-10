Футбол: Узбекистан сыграет с Данией U-23, Грузией и Арменией

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против команд Дании U-23 и Грузии в рамках учебно-тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах 21−24 января, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.
Национальная сборная сыграет против молодежной команды Дании до 23 лет на стадионе The Sevens Stadium в Дубае 22 января в 17:00 (по ташкентскому времени). 23 января Узбекистан встретится с футболистами из Грузии.
Главный тренер команды Самвел Бабаян пока не огласил предварительный список игроков, которые отправятся на сборы.
Напомним, что 12 февраля Узбекистан сыграет также товарищеский матч с командой Армении в турецкой Анталии.После пятого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России сборная Узбекистана занимает в группе, А третью строку с 9 очками. На первом и втором местах разместились команды Ирана (11) и Южной Кореи (10).
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Комментарии
надо было написать Дания U-23, а то по заголовку можно подумать что национальная сборная Дании.
будем болеть за наших!
Не понятно почему именно U23 Дании?? Кто-то может прокоментировать/объяснить такой выбор? Зачем нашей сборной играть с юношами?
to Pray Viktor
Эти “юноши“ играют в европейских чемпионатах.. и скорее всего нашим от них достанется на орехи.
это понятно что Европа и что наверняка проиграют, но думаю не необязательно национальной сборной опускатся до уровня U23. Можно было договориться с другими нац. сборными из Европы.