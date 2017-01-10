Полномочные представители правительства появятся в регионах

Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 3 января утвердил создание Информационно-аналитического департамента правительства по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий, сообщила Norma.uz.

Департамент действует под руководством премьер-министра и подчинен первому вице-премьеру. Специалисты департамента, работающие в Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте, являются полномочными представителями правительства на соответствующей территории, говорится в документе.

В компетенцию департамента входят вопросы исполнения нормативно-правовых актов, взаимодействия с Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и столицы, городов и районов, информационно-аналитическая работа и разработка программ социально-экономического развития, а также мониторинг и контроль их реализации.

Приоритетные задачи департамента лежат в сфере анализа социально-экономического развития территорий, повышения качества и уровня жизни населения, взаимодействия и диалога с населением.

Текст: «Газета.uz» 11 935