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Фото: «Газета.uz»

Полномочные представители правительства появятся в регионах

Полномочные представители правительства в регионах будут отвечать за программы социально-экономического развития.

Вчера, 09:41   Политика  

Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 3 января утвердил создание Информационно-аналитического департамента правительства по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий, сообщила Norma.uz.

Департамент действует под руководством премьер-министра и подчинен первому вице-премьеру. Специалисты департамента, работающие в Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте, являются полномочными представителями правительства на соответствующей территории, говорится в документе.

В компетенцию департамента входят вопросы исполнения нормативно-правовых актов, взаимодействия с Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и столицы, городов и районов, информационно-аналитическая работа и разработка программ социально-экономического развития, а также мониторинг и контроль их реализации.

Приоритетные задачи департамента лежат в сфере анализа социально-экономического развития территорий, повышения качества и уровня жизни населения, взаимодействия и диалога с населением.

Текст: «Газета.uz»      11 935

Комментарии

  • Наргиза Мухтарова 10 января 2017 12:36

    Скорее бы! В Букинском районе полный беспредел и безвластие!

  • Aziz Ubaydullaev 10 января 2017 23:05

    Уважаемая Наргиза Мухтарова! Что вам не нравится в Букинском районе?

  • Хикмат Зиядуллаев 11 января 2017 02:24

    За что тогда будут отвечать руководители регионов на местах?!.

  • Наргиза Мухтарова 11 января 2017 09:38

    Отвечаю! Возле больницы стоят два четырех этажных дома, в которых когда-то были и отопление, и горячее водоснабжение. А сейчас даже холодная вода не поступает в квартиры. Так как полный развал. Я уже не говорю о том, что творится в подвалах. Вода в них стоит уже несколько лет. Куда только не обращались, никому, к сожалению, нет дела.

    А что вытворяет Райгаз…, это уже отдельная тема!

  • Joni Dagudda 11 января 2017 09:43

    В Букинский район в первый очередь. Да и в Чирчик тоже!)

  • Наргиза Мухтарова 11 января 2017 13:48

    Где есть еще такое, чтобы при ВЫХОДЕ из птичьего базара , по велению базаркома, покупатели платили 1000 сум за приобретенный товар? Вот в Буке есть!
    Отключение электричества ежедневно уже норма.
    Вообще очень много эпизодов. Порой доходит до маразма.

  • Ориф Шарипов 11 января 2017 15:00

    С 2009 года в стране было построено около 3000 современных посёлков, а на 2017-2021гг ожидается ещё большее строительство. Однако, можно ожидать большие проблемы с обеспечением занятости проживающего там населения, так как стратегия их устойчивого и гармоничного развития на сегодняшний день не выработана, а если имеется таковая то не достаточно проработана. Причиной тому отсутствие уполномоченного органа, комплексно занимающегося обустройством села. Лишь в Положении Департамента Кабинета Министров РУ по вопросам сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственного сырья и продовольствия где-то глубоко запрятана эта функция. 31 октября 2016 года Ваш покорный слуга внёс в виртуальную приёмную — PM.gov.uz предложение по решению данного вопроса, но обращение, совершив головокружительное путешествие вернулось обратно к автору не найдя заинтересованноё лицо. А актуальность вопроса с каждым днём нарастает. Считаю, что именно на решение подобных вопросов нацеливает нас Президент страны. По данному вопросу идея и решение есть, однако..


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