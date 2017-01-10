Солнечная погода сменится осадками

С 11 января на территории Узбекистана ожидается изменение погоды. На смену солнечным дням придут осадки — дождь и снег, в ряде регионов прогнозируется понижение температуры, сообщил Узгидромет.

В Ташкенте переменная облачность, к вечеру 11 января небольшой дождь, возможен переход в снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура 11 января ночью составит −2…0, днем — +8…+10 градусов Цельсия, 12 января ночью ожидается −1…+1, днем — +3…+5 градусов, 13 января ночью — понижение до −3…−1, днем — +5…+7.

На территории Каракалпакстана и Хорезмской области переменная облачность, 11−12 января в отдельных районах возможен небольшой снег, 13 января — без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, 11−12 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура 11 января ночью составит −5…0, днем ожидается −2…+3 градуса, 12 января ночью — −7…−2, днем — −5…0 градусов, 13 января ночью — понижение до −10…−5, днем — также −5…0 градусов.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, 11−12 января в отдельных районах возможны небольшие осадки — дождь, снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 11−12 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 11−12 января составит −3…+2, 13 января — понижение до −7…−2, днем 11 января — +1…+6 градусов, 12−13 января — 0…+5.

Переменная облачность прогнозируется и в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, в отдельных районах временами осадки — дождь, снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −3…+2, днем 11 января — +5…+10 градусов, 12−13 января — +2…+7.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, в отдельных районах временами небольшие дожди, 12−13 января возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 11−12 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура 11−12 января ночью составит −2…+3, 13 января ожидается −5…0, днем 11 января — +5…+10 градусов, 12−13 января — +2…+7.

На территории Андижанской, Наманганской и Ферганской областей переменная облачность, 12−13 января в отдельных районах возможны небольшие осадки. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 12 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −7…−2 градусов, днем — +2…+7.

По горным районам республики переменная облачность, в отдельных районах возможен снег. 11 января лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 11−12 января составит −8…−3 градусов, 13 января ожидается −15…−10, днем 11 января — −5…0 градусов, 12−13 января — −7…−2.

Текст: «Газета.uz» 19 937