Обзор футбольных новостей и трансферных слухов

Европа

ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 по футболу. Участники турнира будут делиться на 16 групп по три команды. Предполагается, что в плей-офф будут выходить по две лучшие команды из группы, а сама стадия плей-офф будет начинаться с 1/16 финала. // ФИФА

Предполагается распределять квоты чемпионата мира по континентам. Так, Европа получит 16 мест, Африка — 9,5 (9 команд выйдут на турнир напрямую, еще одна примет участие в стыковых матчах), Азия — 8,5, Южная Америка — 6,5, Центральная Америка — 6,5, Океания — 1). // Globo

«Ювентус» намерен продлить соглашение с главным тренером Массимилиано Аллегри, но в случае отказа итальянца туринский клуб попытается пригласить Диего Симеоне из мадридского «Атлетико». Контракт итальянца рассчитан до лета 2018 года. // Goal

Фото: sportlobster.com.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» хотят подписать фланговых защитников «Тоттенхэма» Кайла Уокера и Дэнни Роуза. // The Sun

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Джеку Уилширу, действующий контракт которого истекает через 18 месяцев. // Daily Star

Представители полузащитника Ивана Ракитича, которого сватали в «Манчестер Сити», заявили, что 28-летний хорват счастлив в «Барселоне». // Daily Mail

Талантливый юниор «Арсенала» Гедион Зелалем уйдет в дортмундскую «Боруссию». // ESPN

После некоторых колебаний «Манчестер Юнайтед» все-таки решил приобрести защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа в этом месяце за 38 млн фунтов. // Daily Express

«Челси» арендует нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте до конца сезона. Взамен «лебеди» подпишут не Миши Батшуайи, а его 19-летнего брата Аарона Лейя-Исеку. // Daily Star

Фото: Scoopnest.com.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп посоветовал «Барселоне» и другим европейским грандам забыть о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо, оцениваемого в 60 млн фунтов. // Daily Mirror

«Интер» вступил в гонку с «Манчестер Юнайтед» за подписание защитника «Ромы» Костаса Маноласа, трансфер которого оценивается в 47,6 млн фунтов. // Calciomercatoweb

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Моргана Шнайдерлина. Клуб с «Олд Траффорд» отклонил предложение в 19 млн фунтов и надеется выручить сумму около 24 млн. // Sky Sports

«Красные дьяволы» также хотят приобрести вингера «Интера» Ивана Перишича, которым также интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». // Calciomercatoweb

Азия

Фото: fcneftchi.uz .

Ферганский «Нефтчи» подписал полузащитников Музаффара Музаффарова из «Согдианы» и Акрама Бахриддинова из «Навбахора». // ПФК «Нефтчи»

Главный тренер Карлуш Кейрош останется у руля сборной Ирана. Федерация футбола Ирана отказалась принять отставку португальского специалиста. // Федерация футбола Узбекистана

30-летний хорватский защитник Юрица Булят официально стал игроком «Пахтакора». // ФК «Пахтакор»

В голосовании за лучшего игрока и тренера 2016 года по версии ФИФА главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян проголосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и наставника «Лестера» Клаудио Раньери. Капитан национальной команды Одил Ахмедов посчитал Юргена Клоппа и также Лионеля Месси лучшими по итогам года. // Федерация футбола Узбекистана

Текст: «Газета.uz» 4 970