Обзор мировых новостей

Фото: un.org
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через аэропорт на срок не более 5 суток для граждан 80 стран, сообщает агентство Sputnik Беларусь в понедельник со ссылкой на пресс-службу беларуского лидера. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, но не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. // РИА Новости
Организация объединенных наций официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН. Европарламентарий написал о смене статуса трех государств Прибалтики еще 8 января, однако лишь днем позже это сообщение привлекло внимание прессы. Помимо стран Балтии к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. К Восточной Европе теперь относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина. К группе Южной Европы относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения. // News.Ru
Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей. За это решение проголосовало большинство депутатов — 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования. El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства. Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности. «Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда», — заявил Кабельо. // РИА Новости
Афганистан по-прежнему — одно из самых опасных мест на Земле. Жители этой страны продолжают гибнуть, становятся внутренне перемещенными лицами и испытывают невероятные лишения. В прошлом году число афганцев, нуждающихся в помощи, выросло на 13% и на сегодняшний день составляет 9,3 млн человек. Об этом сообщают из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В первые девять месяцев 2016 года жертвами конфликта в Афганистане стали 8397 гражданских лиц. Причем число детей среди них выросло на 15%. Большая часть гражданских лиц в Афганистане погибает в результате наземных военных операций, но многие, в первую очередь дети, становятся жертвами неразорвавшихся снарядов. В 2016 году в стране было зарегистрировано рекордное количество вынужденных переселенцев. Только в ноябре свои дома покинули полмиллиона человек, более половины из них — дети. По сообщениям, они подвергают насилию, в том числе сексуальному. Девочек насильно выдают замуж. Детей вынуждают работать. Все больше афганцев голодает: в 20 из 34 провинций, масштабы недоедания превысили показатели чрезвычайной ситуации. 1,3 млн истощенных детей нуждаются в срочной медицинской помощи. В стране более 9 млн человек не имеют доступа к медицинской помощи. В результате в Афганистане — самый высокий в мире уровень материнской и детской смертности. В этой стране умирает 327 из 100 тысяч рожениц и 73 младенца из 1000 живорожденных. // Центр новостей ООН
Футболист малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри признан Международной федерацией футбола (ФИФА) автором лучшего гола 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам года проходит в Цюрихе. 16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил дальним ударом со штрафного, после которого мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку». На приз также претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес. // ТАСС
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Комментарии
Лукашенко -мужик!
В Белоруссии сделали, а у нас перенесли.
Очень жаль!!!