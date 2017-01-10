Обзор мировых новостей

Граждане 80 стран смогут приезжать в Беларусь на срок до 5 суток без виз

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через аэропорт на срок не более 5 суток для граждан 80 стран, сообщает агентство Sputnik Беларусь в понедельник со ссылкой на пресс-службу беларуского лидера. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, но не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. // РИА Новости

ООН придала Эстонии, Латвии и Литве статус государств Северной Европы

Организация объединенных наций официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН. Европарламентарий написал о смене статуса трех государств Прибалтики еще 8 января, однако лишь днем позже это сообщение привлекло внимание прессы. Помимо стран Балтии к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. К Восточной Европе теперь относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина. К группе Южной Европы относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения. // News.Ru



Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей. За это решение проголосовало большинство депутатов — 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования. El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства. Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности. «Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда», — заявил Кабельо. // РИА Новости

Афганистан — одна из самых опасных стран на Земле

Афганистан по-прежнему — одно из самых опасных мест на Земле. Жители этой страны продолжают гибнуть, становятся внутренне перемещенными лицами и испытывают невероятные лишения. В прошлом году число афганцев, нуждающихся в помощи, выросло на 13% и на сегодняшний день составляет 9,3 млн человек. Об этом сообщают из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В первые девять месяцев 2016 года жертвами конфликта в Афганистане стали 8397 гражданских лиц. Причем число детей среди них выросло на 15%. Большая часть гражданских лиц в Афганистане погибает в результате наземных военных операций, но многие, в первую очередь дети, становятся жертвами неразорвавшихся снарядов. В 2016 году в стране было зарегистрировано рекордное количество вынужденных переселенцев. Только в ноябре свои дома покинули полмиллиона человек, более половины из них — дети. По сообщениям, они подвергают насилию, в том числе сексуальному. Девочек насильно выдают замуж. Детей вынуждают работать. Все больше афганцев голодает: в 20 из 34 провинций, масштабы недоедания превысили показатели чрезвычайной ситуации. 1,3 млн истощенных детей нуждаются в срочной медицинской помощи. В стране более 9 млн человек не имеют доступа к медицинской помощи. В результате в Афганистане — самый высокий в мире уровень материнской и детской смертности. В этой стране умирает 327 из 100 тысяч рожениц и 73 младенца из 1000 живорожденных. // Центр новостей ООН

Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года

Футболист малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри признан Международной федерацией футбола (ФИФА) автором лучшего гола 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам года проходит в Цюрихе. 16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил дальним ударом со штрафного, после которого мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку». На приз также претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес. // ТАСС

Текст: «Газета.uz» 7 722