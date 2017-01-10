Административный арест регламентирован законом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон «О порядке отбывания административного ареста». Документ опубликован в газете «Народное слово» и вступит в силу спустя два года с момента публикации.

Законом регламентируются права и обязанности лиц, подвергнутых административному аресту, а также администрации и сотрудников спецприемников и правила их внутреннего распорядка.

Закон определяет административный арест как вид административного взыскания, который заключается в содержании лица в условиях временной изоляции от общества. Он применяется на срок от 3 до 15 суток. Основанием отбывания ареста является постановление судьи по административным делам районного (городского) суда.

Согласно закону, основными принципами отбывания административного ареста являются «законность, гуманизм, уважение чести и достоинства, охрана прав, свобод и законных интересов лиц, подвергнутых административному аресту».



Лица, подвергнутые административному аресту, будут содержаться в отдельно расположенных общих или одиночных камерах специальных приемников. Норма площади в камерах должна составлять не менее 2,5 кв. м на одного человека, а для женщин — не менее 3 кв. м.

Арестованным лицам предоставляются индивидуальные спальные места, постельные принадлежности, посуда и столовые приборы. Они могут пользоваться собственной одеждой, обувью и индивидуальными средствами гигиены. Лицам, подвергнутым административному аресту, обеспечивается личная безопасность.

К арестованным может быть применена физическая сила и спецсредства (смирительные рубашки, резиновые палки, наручники, слезоточивые вещества, светозвуковые и устройства для вскрытия помещений). Однако такие меры допустимы только при отражении нападения на сотрудников спецприемника или других арестантов, пресечении массовых беспорядков, задержании правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или сопротивление, а также совершивших побег из спецприемника или для предотвращения побега.

Арестанты могут привлекаться к оплачиваемому труду с их письменного согласия. Оплата их труда не может быть ниже установленного законодательством размера — первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда. Неоплачиваемым трудом считаются работы по улучшению санитарно-гигиенических и бытовых условий в помещениях спецприемника, а также по благоустройству территории органа внутренних дел или спецприемника. Продолжительность неоплачиваемых работ может составлять не более двух часов в сутки с согласия арестованного в порядке очередности. От обоих видов труда будут освобождены нетрудоспособные лица.

Расходы, связанные с содержанием в спецприемнике, взыскиваются согласно постановлению судьи в размере 15% минимальных размеров заработной платы в сутки за исключением случаев, когда арестованный работает и покрывает расходы на свое содержание. Нетрудоспособные лица освобождаются от взыскания расходов.

Текст: «Газета.uz» 16 311