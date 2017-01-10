Нового посла Египта приняли в МИДе

Амани аль-Итр.
Фото: Шахриёр Тургунбоев / МИД
10 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Египта Амани аль-Итр, сообщила пресс-служба МИДа.
Посол вручила копии верительных грамот.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-египетского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
Отдельное внимание было уделено перспективным направлениям взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечалась взаимная заинтересованность в расширении договорно-правовой базы отношений и обмене опытом по развитию туристической отрасли.
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