Нового посла Египта приняли в МИДе

10 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Египта Амани аль-Итр, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручила копии верительных грамот.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-египетского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Отдельное внимание было уделено перспективным направлениям взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечалась взаимная заинтересованность в расширении договорно-правовой базы отношений и обмене опытом по развитию туристической отрасли.

Текст: «Газета.uz» 6 860