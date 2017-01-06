Русланбек Давлетов стал первым заместителем Госсоветника Президента

Русланбек Давлетов, с сентября 2016 года занимавший должность первого заместителе министра юстиции, назначен первым заместителем государственного советника Президента Узбекистана по по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 4 января, сообщила пресс-служба министерства.

Давлетов окончил четыре высших учебных заведения, в том числе университет Варвик в Великобритании. Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции. Позднее работал в должности главного специалиста, исполняющего обязанности начальника отдела данного комитета.

В 2004—2012 годах работал в должности ведущего специалиста, главного специалиста Управления правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, в 2012—2014 годах — заместителя директора, и. о. директора Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде, в 2014—2016 годах — заведующего сектором по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата Президента.

Текст: «Газета.uz» 2 002