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Фото: railway.uz

Электрифицировано 90 км ж/д участка «Карши-Дехканабад»

На железнодорожном участке «Карши-Дехканабад» завершена электрификация 90 км стальной магистрали.

Сегодня, 17:13   Экономика  

В канун Нового года на железнодорожном участке «Карши-Дехканабад» завершились работы по электрификации 90 км стальной магистрали, начатые в сентябре 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества «Узбекистон темир йуллари».

Это один из этапов проекта по электрификации участка «Карши-Термез» в 325 км. По завершении его станет возможно заменить тепловозы электровозами, более чем на треть сократить расходы на пассажирские и грузовые перевозки, увеличить скорость движения и повысить пропускную способность железной дороги.

Использование локомотивов на электрической тяге вместо «дымящих» тепловозов будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе, говорится в сообщении.

Основные комплектующие, используемые при электрификации железной дороги, производятся на предприятиях Узбекистана в рамках программы локализации. Унитарным предприятием «Энергомонтажный поезд №1» АО «Узбекистон темир йуллари» были возведены 2000 железобетонных опор, 1800 консолей и другие конструкции, налажены 224 км контактных сетей.

Электромонтажные работы на железнодорожном участке «Карши-Термез» будут полностью завершены в 2017 году.

Текст: «Газета.uz»      1 703

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