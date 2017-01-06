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Фото: apteka.uz

Фармацевтические индустриальные зоны появятся в Узбекистане

Фармацевтические индустриальные зоны могут открыть в Байсуне, Бостанлыке, Заамине и Сырдарье.

Сегодня, 20:47   Экономика  

В Узбекистане предлагается создать четыре фармацевтические индустриальные зоны (ФИЗ). Проект указа Президента об этом опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает создание следующих ФИЗ: «Бойсун-фарм» в Байсунском районе Сурхандарьинской области, «Бустонлик-фарм» в Бостанлыкском районе Ташкентской области, «Заамин-фарм» в Зааминском районе Джизакской области и «Сирдарё-фарм» в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Решение направлено на формирование благоприятных условий по привлечению иностранных и отечественных инвестиций для создания современных производств по глубокой переработке местных сырьевых ресурсов и выпуску фармацевтический продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создание новых рабочих мест и повышение доходов населения.

Планируется, что срок функционирования ФИЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления. В течение этого срока на территориях ФИЗ будут действовать особые налоговые и таможенные льготы (сроком 3−10 лет в зависимости от объема инвестиций).

Текст: «Газета.uz»      3 965
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