Назначен новый хоким Учтепинского района

Жовдатхон Инагамов, с 2015 года бывший председателем правления благотворительного общественного фонда «Махалля», назначен хокимом Учтепинского района Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.

47-летний Инагамов окончил Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкентский государственный экономический университет и Академию государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана.

С 1999 по 2001 годы работал заместителем хокима Ташкента, а с 2001 по 2004 годы — заместителем хокима Алмазарского района столицы по социальным вопросам. В 2004—2006 возглавлял администрацию студенческого городка «Ёшлик». С 2006 года работал директором Узбекско-Корейского учебного центра информационных технологий, в 2011 году начал карьеру в фонде «Махалля» в должности председателя ташкентского городского управления.

Текст: «Газета.uz» 3 734