Экспорт овощей и фруктов вырос более чем на треть

Предприятия Узбекистана в 2016 году экспортировали 818,5 тысячи тонн плодоовощной продукции, что на 38,3% больше показателя предыдущего года, сообщила компания «Узагроэкспорт».

Объем экспорта овощей составил 242,1 тысячи тонн (+29,6%), плодов — 229,6 тысячи тонн (+28%), винограда — 96,2 тысячи тонн (+11,7%), бахчевых — 6800 тонн (+0,8%), сушеной продукции — 124,5 тонны (+15,2%) и бобовых — 120,2 тонны (+14,7%).

Основные объемы экспорта в стоимостном выражении приходятся на такие позиции, как свежая черешня (14,4%), сушеный виноград (12,8%), свежие абрикосы (7,63%), свежий виноград (7,57%), маш (6,91%), свежие помидоры (6,86%), фасоль (6,51%), свежая зелень (5,65%), свежие персики (нектарин) (4,11%) и свежая хурма (3,96%).

Экспорт плодоовощной продукции осуществлялся в 43 страны, при этом география экспорта пополнилась 9 новыми странами. В Испанию и Италию впервые поставлены консервированные каперсы, в Ливан — грецкие орехи, во Вьетнам — сушеный виноград, в Бельгию — сушеные овощи, в Швейцарию — виноград и дыни, в Голландию — сушеные абрикосы, в Израиль — сушеный виноград, в Чехию — сушеные виноград и фрукты.

«Узагроэкспорт» в прошлом году открыл 5 торговых домов совместно с оптовыми компаниями в России и 2 — в Казахстане. В адрес этих торговых домов было отгружено 3300 тонн продукции на 1,018 млн долларов США. Планируется создание торгового дома в Новосибирске для поставок плодоовощной продукции в Сибирский федеральный округ РФ. До конца 2017 года торговые дома должны быть зарегистрированы в Индии, Германии, Польше, Латвии, ОАЭ и Беларуси.

Прорабатывается вопрос открытия совместных торговых домов в Кувейте, Омане, Японии и Южной Корее. По данным компании, на этих рынках повышенным спросом пользуется такая продукция из Узбекистана, как свежая черешня, дыни, гранаты, абрикосы, фасоль, грецкий орех, арахис, сушеные фрукты и бобовые.

В прошлом году были заключены контракты на поставку в Индию маша. В четвертом квартале в адрес индийских компаний была отгружена пилотная партия в объеме 1717,8 тонны на 1,167 млн долларов.

В 2017 году экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана прогнозируется в объеме 1,27 миллиона тонн.

Текст: «Газета.uz» 144