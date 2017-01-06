Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 7 по 8 января.
Кинопремьеры
Театры
Выставки
Концерты
- Во дворце «Истиклол» 7 января — новогоднее представление для детей «Ледниковый период», 8 января состоится мюзикл «Снежная королева».
- Цирк продолжает показывать «Новогодние приключения Эльзы в цирке».
Город
- Танцевальный вечер для любителей латино-американских танцев пройдет в ресторане Puerto в 19:00.
Дети
Детские новогодние елки 2016−2017
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