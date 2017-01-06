Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 7 по 8 января.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

Концерты

Во дворце «Истиклол» 7 января — новогоднее представление для детей «Ледниковый период», 8 января состоится мюзикл «Снежная королева».

Цирк продолжает показывать «Новогодние приключения Эльзы в цирке».

Город

Танцевальный вечер для любителей латино-американских танцев пройдет в ресторане Puerto в 19:00.

Дети

На спортивной арене Jangoh состоится представление для детей «Новогоднее приключение сказочных героев».

Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан».

В концертном зале «Зарафшан» — музыкальный спектакль «Спящая Красавица».

Детские новогодние елки 2016−2017

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