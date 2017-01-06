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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 18:13   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 7 по 8 января.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

Концерты

  • Во дворце «Истиклол» 7 января — новогоднее представление для детей «Ледниковый период», 8 января состоится мюзикл «Снежная королева».
  • Цирк продолжает показывать «Новогодние приключения Эльзы в цирке».

Город

Дети

Детские новогодние елки 2016−2017

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