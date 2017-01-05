EN РУ O`Z ЎЗ
5 января, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Проект станции Сергелийской линии метро.

Фото: Хокимият Сергелийского района / «Газета.uz».

В строительство надземного метро в Сергели вложат 170,1 млн долларов

Расчетная стоимость линии надземного метро в Сергелийском районе Ташкента составляет 170,1 млн долларов.

Сегодня, 12:11   Общество  

Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена оценено в 170,1 млн долларов. Расчетная стоимость проекта указана в соответствующем постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 ноября 2016 года, опубликованном 5 января на сайте Министерства финансов.

Средства в эквиваленте 70,1 млн долларов будут предусматриваться ежегодно в Инвестиционной программе в 2017—2020 годах за счет государственного бюджета Узбекистана.

Кредит Фонда реконструкции и развития в размере 35,1 млн долларов предоставлен для закупки импортного оборудования и материалов, выполнения специализированных строительно-монтажных работ зарубежными подрядными организациями и других валютных расходов в рамках реализации проекта.

Еще 64,9 млн долларов обеспечиваются займами и другими незапрещенными законом источниками.

Напомним, протяженность новой линии составит 7,1 км, на ней будут действовать 6 станций. Линия пройдет на расстоянии 6 м от земли.

Текст: «Газета.uz»      4 007
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:51

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:03

Бесплатный проезд в метро для пенсионеров не вводился

Сегодня, 09:40

Текстильная отрасль получила налоговые и таможенные льготы

Сегодня, 07:35

Цена предложения на квартиры в столице за год упала на 17%

Вчера, 18:44

Давление воды ненадолго снизится в ряде районов Ташкента

Вчера, 17:00

Юнусабадскую линию метро достроят за 124,8 млн долларов

Вчера, 16:45

В МВД назначены новый руководитель и первый заместитель

Вчера, 12:20

Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Популярное

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Обзор мировых новостей

Цена бензина осталась прежней