В строительство надземного метро в Сергели вложат 170,1 млн долларов

Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена оценено в 170,1 млн долларов. Расчетная стоимость проекта указана в соответствующем постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 ноября 2016 года, опубликованном 5 января на сайте Министерства финансов.

Средства в эквиваленте 70,1 млн долларов будут предусматриваться ежегодно в Инвестиционной программе в 2017—2020 годах за счет государственного бюджета Узбекистана.

Кредит Фонда реконструкции и развития в размере 35,1 млн долларов предоставлен для закупки импортного оборудования и материалов, выполнения специализированных строительно-монтажных работ зарубежными подрядными организациями и других валютных расходов в рамках реализации проекта.

Еще 64,9 млн долларов обеспечиваются займами и другими незапрещенными законом источниками.

Напомним, протяженность новой линии составит 7,1 км, на ней будут действовать 6 станций. Линия пройдет на расстоянии 6 м от земли.

Текст: «Газета.uz» 4 007