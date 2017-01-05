В строительство надземного метро в Сергели вложат 170,1 млн долларов

Проект станции Сергелийской линии метро.
Фото: Хокимият Сергелийского района / «Газета.uz».
Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена оценено в 170,1 млн долларов. Расчетная стоимость проекта указана в соответствующем постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 29 ноября 2016 года, опубликованном 5 января на сайте Министерства финансов.
Средства в эквиваленте 70,1 млн долларов будут предусматриваться ежегодно в Инвестиционной программе в 2017—2020 годах за счет государственного бюджета Узбекистана.
Кредит Фонда реконструкции и развития в размере 35,1 млн долларов предоставлен для закупки импортного оборудования и материалов, выполнения специализированных строительно-монтажных работ зарубежными подрядными организациями и других валютных расходов в рамках реализации проекта.
Еще 64,9 млн долларов обеспечиваются займами и другими незапрещенными законом источниками.
Напомним, протяженность новой линии составит 7,1 км, на ней будут действовать 6 станций. Линия пройдет на расстоянии 6 м от земли.
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