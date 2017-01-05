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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Главой фонда «Нуроний» избран Шухрат Жалилов

Фонд по поддержке общественной деятельности ветеранов «Нуроний» возглавил Шухрат Жалилов.

Сегодня, 22:53   Общество  

Председателем республиканского правления Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» избран профессор Национального университета Шухрат Жалилов. Об этом сообщило УзА.

Вопрос избрания руководства был рассмотрен на расширенном заседании центрального совета фонда, в котором участвовал премьер-министр Абдулла Арипов.

28 декабря Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым Фонд по социальной поддержке ветеранов Узбекистана «Нуроний» был переименован в Фонд по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний».

Текст: «Газета.uz»      804

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