Обзор мировых новостей

В Мексике протесты против повышения цены бензина переросли в грабежи

Продолжающиеся несколько дней в Мексике протесты против резкого повышения стоимости бензина переросли в грабежи магазинов, в том числе крупных. По сообщению правительства штата Мехико, к вечеру среды был задержан 161 человек, участвовавший в грабежах торговых точек в муниципиях Экатепек, Акольман, Наукальпан, Николас-Ромеро, Тультепек и Текамак. Власти штата попытались успокоить население, настаивая на единичных случаях подобных преступлений, однако уже поступают сообщения о таких же инцидентах и в других штатах, в частности, в Веракрусе. Непосредственной причиной массовых протестов в Мексике стало увеличение стоимости бензина с 1 января в среднем на 20% в рамках идущей в стране реформы энергоотрасли. На дорогах начались массовые перекрытия движения, было сожжено несколько заправок компании Pemex, теперь эта протестная волна переросла в грабежи. По свидетельству очевидцев, ряд магазинов в Мехико в среду просто не открыли свои двери для покупателей, другие серьезно усилили меры безопасности на фоне новостей о грабежах торговых заведений. // РИА Новости

Казахстан отменил и упростил визовый режим для ряда стран

С января существенно расширен список стран, чьи граждане могут посещать Казахстан без виз, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра республики. Изменения введены в преддверии ЭКСПО-2017 в Астане и зимней Универсиады в Алматы. Также была упрощена процедура выдачи однократных деловых, частных, а также однократных и двукратных туристских виз для граждан 48 экономически развитых стран. В 2016 году без оформления виз Казахстан могли посетить граждане 19 стран. «С 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны», — проинформировали в МИДе. Также миграционные службы Казахстана и США запустили механизм взаимной выдачи 10-летних виз для граждан своих стран. // Today.kz

105-летний велосипедист установил новый мировой рекорд

105-летний француз Роберт Маршан установил мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав на велосипеде чуть более 14 миль в час. Рекорд был установлен на велодроме в Сен-Кентен-ан-Ивелин (Франция). Бывший спасатель смог за час проехать 92 круга, что составляет 22,5 км. «Думаю, что сегодняшний результат — не предел. У меня еще оставались силы на финишный спурт», — поделился спортсмен. Француз попытался побить собственный часовой рекорд в возрастной категории «свыше 100 лет», установленный в 2014 году, когда ему было 102 года, и составляющий 26,9 км. Для подготовки к выступлению француз тренировался последние полгода. // The Guardian

Telegram прекратил поддержку старых версий Android

Следом за WhatsApp поддержку старых устройств прекратил другой популярный сервис Telegram. Мессенджер от Павла Дурова, создателя социальной сети ВКонтакте, отныне недоступен на смартфонах, работающих под управлением Android 2.2, Android 2.3 и Android 3.0. Теперь Android 4.0 Ice Cream Sandwich является минимальной поддерживаемой версией Android, для которой будут выходить обновления Telegram. // 4PDA



Текст: «Газета.uz» 601