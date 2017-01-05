Международный арбитраж может появиться в Узбекистане

Институт международного коммерческого арбитража с участием иностранных судей может появиться в Узбекистане уже в этом году. Проект соответствующего закона опубликован для обсуждения на Едином портале интерактивных государственных услуг. Разработчиком выступила Торгово-промышленная палата.

Драфт документа предусматривает регламентацию всех этапов арбитражного процесса — заключения сторонами арбитражного соглашения, а также условий и порядка признания и приведения в исполнение арбитражного решения.

В числе основных принципов арбитражного разбирательства законопроект называет независимость и беспристрастность арбитров и окончательность и обязательность арбитражного решения.

Состав арбитражного суда могут формировать граждане Узбекистана и иностранного государства, либо не имеющие гражданства, не моложе двадцати пяти лет, указывается в законопроекте.



В Министерстве юстиции отмечают, что арбитражный суд в Узбекистане будет доступнее и экономичнее для местных предпринимателей, так как пропадет необходимость нести расходы, связанные с проездом, оплатой услуг адвокатов, переводчиков и другие.

Завершить обсуждение проекта планируется в первой половине января, вступить в силу закон может в апреле.

Текст: «Газета.uz» 815