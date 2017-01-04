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Фото: «Газета.uz»

Давление холодной воды понизится в некоторых районах Ташкента

Понижение давления холодной воды ожидается в отдельных районах Ташкента.

Сегодня, 18:44   Общество  

Предприятие «Сувсоз» сообщило о понижении давления холодной воды с 4 января 20:00 до 22:00 часов 5 января на водопроводных сетях в отдельных районах Ташкента. Запланированы ремонтно-профилактические работы и подготовка к работе в весенне-летний период.

Алмазарский район

  1. Б-1, махалля «Чустий», школа №218, ресторан «Регистон», больница СНБ.
  2. Б-3, махалля «Навои», школа №46, детский сад №569, ресторан «Тинчлик».
  3. Махалля «Площадь Беруни», ресторан «Фазо».
  4. Ц-17, 18, махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Тахтапуль», школы №№22, 310, детские сады №№269, 28, 551, 233,190, профессиональный колледж легкой промышленности, семейные поликлиники №№9, 15, рестораны «Шаршара», «Ипак йўли», «Офтоб».
  5. Махалля «Хончарбог», школа №119.
  6. Махалли «Алока», «Ниязова», «Фароби», «Чимбай-2», «Карасарай», «Гузарбоши», «Куштут», «Аллон», «Эски Шахар», «Кумлоқ», «Хофиз Кухакий», «Исмоил Шоший», «Истиклол».
  7. Ул. Абдулла Кадыри от ул. Гафура Гуляма до ул. Фаробий и Чигатой дарвоза.
  8. Национальный банк Узбекистана.
  9. Хлебный завод на ул. Беруни.
  10. Ул. Фароби и Мирза Голиб.
  11. Вузгородок.

Шейхантохурский район

  1. Ц-26, 27, 28, махали «Гулобод», «Богкуча», «Сархумдон», школы № №41, 102, 247, детские сады №№ 445, 343, 140, 27, 321, 243, 24, семейная поликлиника №35, АТС №242, ресторан «Версаль».
  2. Массив Караташ, махалли «Караташ», «Чакар, школа №324, детские сады №№226, 607, массив Чорсу, махалля «Чорсу», школа №82, детский сад №497, массив Бешагач, махалля «Янги Комолон», школа №84, детские сады №№491, 567.
  3. Махалли «Хувайдо», «Гульбазар», «Сузук-ота», «Исломобад», «Аклон», «Шофайз», «Янгишахар», «Обиназир», «Кохота», «Узбекистан» и «Тахтапуль».
  4. Цирк, базар Чорсу, спортивный комплекс «Жар».
  5. Детская инфекционная больница №1.
  6. Ул. Навои от ул. Самарканд Дарвоза до ул. Фуркат.
  7. Ул. Самарканд Дарвоза от ул. Навои до ул. Термез.
  8. Городская клиническая больница №1 и роддом.
  9. РК-3.
  10. Театр имени Аброра Хидоятова.
  11. Национальный академический театр драмы.

Юнусабадский район

Махалля «Жомий», ул. Накшбанди, Мукаррам Тургунбаевой, Миртемир, Тахтапуль, Богча, Богироавон и Гульгунча, с проездом Аваз Утар, РК-4.

Учтепинский район

РК-5, ул. Шейхзода и Фархадская.

Чиланзарский район

Ул. Лутфи от ул. Фархадской до ул. Катта Хирмонтепа , ул. Катта Хирмонтепа от ул. Фархадской до ул. Ширин, ул. Курилиш.

Текст: «Газета.uz»      1 946
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