Давление холодной воды понизится в некоторых районах Ташкента

Предприятие «Сувсоз» сообщило о понижении давления холодной воды с 4 января 20:00 до 22:00 часов 5 января на водопроводных сетях в отдельных районах Ташкента. Запланированы ремонтно-профилактические работы и подготовка к работе в весенне-летний период.

Алмазарский район

Б-1, махалля «Чустий», школа №218, ресторан «Регистон», больница СНБ. Б-3, махалля «Навои», школа №46, детский сад №569, ресторан «Тинчлик». Махалля «Площадь Беруни», ресторан «Фазо». Ц-17, 18, махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Тахтапуль», школы №№22, 310, детские сады №№269, 28, 551, 233,190, профессиональный колледж легкой промышленности, семейные поликлиники №№9, 15, рестораны «Шаршара», «Ипак йўли», «Офтоб». Махалля «Хончарбог», школа №119. Махалли «Алока», «Ниязова», «Фароби», «Чимбай-2», «Карасарай», «Гузарбоши», «Куштут», «Аллон», «Эски Шахар», «Кумлоқ», «Хофиз Кухакий», «Исмоил Шоший», «Истиклол». Ул. Абдулла Кадыри от ул. Гафура Гуляма до ул. Фаробий и Чигатой дарвоза. Национальный банк Узбекистана. Хлебный завод на ул. Беруни. Ул. Фароби и Мирза Голиб. Вузгородок.

Шейхантохурский район

Ц-26, 27, 28, махали «Гулобод», «Богкуча», «Сархумдон», школы № №41, 102, 247, детские сады №№ 445, 343, 140, 27, 321, 243, 24, семейная поликлиника №35, АТС №242, ресторан «Версаль». Массив Караташ, махалли «Караташ», «Чакар, школа №324, детские сады №№226, 607, массив Чорсу, махалля «Чорсу», школа №82, детский сад №497, массив Бешагач, махалля «Янги Комолон», школа №84, детские сады №№491, 567. Махалли «Хувайдо», «Гульбазар», «Сузук-ота», «Исломобад», «Аклон», «Шофайз», «Янгишахар», «Обиназир», «Кохота», «Узбекистан» и «Тахтапуль». Цирк, базар Чорсу, спортивный комплекс «Жар». Детская инфекционная больница №1. Ул. Навои от ул. Самарканд Дарвоза до ул. Фуркат. Ул. Самарканд Дарвоза от ул. Навои до ул. Термез. Городская клиническая больница №1 и роддом. РК-3. Театр имени Аброра Хидоятова. Национальный академический театр драмы.

Юнусабадский район

Махалля «Жомий», ул. Накшбанди, Мукаррам Тургунбаевой, Миртемир, Тахтапуль, Богча, Богироавон и Гульгунча, с проездом Аваз Утар, РК-4.

Учтепинский район

РК-5, ул. Шейхзода и Фархадская.

Чиланзарский район

Ул. Лутфи от ул. Фархадской до ул. Катта Хирмонтепа , ул. Катта Хирмонтепа от ул. Фархадской до ул. Ширин, ул. Курилиш.

Текст: «Газета.uz» 1 946