Юнусабадскую линию метро достроят за 124,8 млн долларов

Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, запланированное на 2017−2019 годы, обойдется в 124,8 млн долларов. Расчетная стоимость проекта приводится в соответствующем постановлении Президента, утвержденном в ноябре и опубликованном на сайте Министерства финансов 4 января.

Финансирование будет выполняться средствами госбюджета Узбекистана в эквиваленте 72 млн долларов равными долями в течение трех лет и кредитом Фонда реконструкции и развития в размере 52,8 млн долларов.

К строительству будут привлекаться зарубежные специалисты для экспертизы проектной документации, сопровождения и технического надзора за строительством, при необходимости, специализированных строительно-монтажных работ.

Стоимость объектов незавершенного строительства в рамках реализации проекта составила, с учетом переоценки по состоянию на 1 октября 2016 года, 6,91 млрд сумов.

Текст: «Газета.uz» 2 117