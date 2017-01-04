LG представляет мощные беспроводные пылесосы Handstick и Canister

На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компания LG Electronics (LG) представит новое поколение премиум пылесосов CordZero™ — усовершенствованные модели CordZero Handstick и CordZero Canister — которые позволят пользователям испытать новый уровень уборки при помощи вакуумной технологией LG AERO SCIENCE.

LG CordZero Handstick: мощное всасывание и эргономичное пользование

Новый CordZero Handstick обеспечивает мощность всасывания высшего класса благодаря своему приводу Smart Inverter Motor™, который вращается в 16 раз быстрее, чем двигатель Rolls-Royce RB211 на авиалайнере Boeing 747, позволяя 3D-турбовентилятору создавать мощный воздушный поток. Smart Inverter Motor, который имеет гарантию 10 лет, обеспечивает высокую производительность и долговечность в компактном размере, доставляя энергию непосредственно к головке пылесоса через сопло Power Drive Nozzle™.

Более того, Axial Turbo Cyclone™, создаваемый двигателем Smart Inverter Motor, формирует мощные воздушные вихри, которые более эффективно захватывают мелкую пыль. Усовершенствованная 5-ступенчатая система фильтрации пылесоса использует фильтр HEPA 13 для еще большего устранения пыли, которая может подниматься во время уборки. Кроме того, две съемные литий-ионные батареи Dual PowerPack™ позволяют пылесосу работать дольше без остановки для подзарядки.

Эргономично усовершенствованный для 2017 года, LG CordZero Handstick имеет телескопическую ручку, позволяя регулировать высоту и доставать углы высокого потолка. Технология анти-запутывания предотвращает наматывание волос и шерсти домашних животных на щетку. Все эти особенности в сочетании с монтируемым настенным зарядным устройством делают уборку дома легче, чем когда-либо.

LG CordZero Canister: мощная и беззаботная уборка дома

Новый CordZero Canister поставляется с множеством передовых функций, разработанных с тем, чтобы предложить пользователям комфортный опыт уборки. Smart Inverter Motor усиливает воздушный поток с помощью Axial Turbo Cyclone и обеспечивает мощное всасывание с 72Вт литий-ионным аккумулятором PowerPack™. Функционируя на передовой технологии RoboSense™ 2.0, пылесос автоматически следует за пользователем, поэтому не возникает необходимости тянуть его за собой.

Система обнаружения препятствий пылесоса CordZero Canister интеллектуально выявляет препятствия и помогает избежать их благодаря установленному спереди датчику. Устройство также имеет мощное сопло Power Drive Nozzle и сертифицированную лабораторией US Ergonomics ручку Opti-balanced Handle™, спроектированную для усиления контроля и облегчения использования за счет снижения давления на запястье и локоть пользователя. Кроме того, 7-ступенчатая система фильтрации CordZero Canister использует фильтр HEPA 14, поглощая ультра-мелкую пыль и аллергены, которые не могли бы устранить другие пылесосы.

«Благодаря интеграции самых передовых вакуумных технологий компании LG, наши новые продукты CordZero™ полностью преобразят опыт уборки, — сказал Дахюн Сонг, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. — Новая серия CordZero демонстрирует нашу приверженность к разработке самой функциональной бытовой техники, предоставляя потребителям тот комфорт, с которым они хотят жить».

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