Обзор мировых новостей

Сменился состав Совета Безопасности ООН

В составе Совета Безопасности ООН с 1 января появились пять новых непостоянных членов: Казахстан, Швеция, Италия, Боливия и Эфиопия, причем Швеция сразу заступила на пост председателя. Об этом сообщается на сайте Совбеза ООН. Теперь организация состоит из 15 членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные участники, еще десять непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. // Коммерсант



Китай открыл прямое грузовое сообщение с Великобританией

Китай с 1 января запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию — между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке КНР и Лондоном, сообщает China Daily. Путешествие по маршруту протяженностью свыше 12 тыс. километров занимает около 18 суток. Поезд следует через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю. Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией. Как сообщается, первый поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары. В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь. Этот вид доставки грузов, как ожидается, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной транспортировкой морскими путями (путь до Роттердама занимает около 30 суток) и быстрыми, но дорогими авиаперевозками. Прямые железнодорожные поставки грузов из Китая осуществляются уже в 14 городов Европы, Лондон станет 15-м. // Интерфакс

В Беларуси открыли местонахождение нефти

Беларуская государственная компания «Белоруснефть» объявила об открытии нового месторождения нефти, получившего название Угольское. По предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении оцениваются в 1,69 млн т. Более точную оценку специалисты «Белоруснефти» дадут после бурения второй разведочной скважины. При этом из первой скважины компания уже получает около 39,5 т нефти в сутки. «Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», — отмечается в сообщении «Белоруснефти». В настоящее время «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 60 месторождениях в Беларуси, 13 — в Венесуэле и пяти — в России. // РБК

Безработные в Финляндии будут получать 560 евро в месяц

Правительство Финляндии в рамках эксперимента по внедрению безусловного базового дохода будет выплачивать по 560 евро в месяц 2000 выбранных случайным образом безработным гражданам от 25 до 58 лет — даже в том случае, если они позднее найдут себе работу. Программа, которая должна продлиться два года, призвана доказать жизнеспособность концепции безусловного базового дохода. В ее рамках государство регулярно выплачивает гражданам определенную сумму вне зависимости от того, где они работают и чем занимаются. Власти Финляндии рассчитывают, что эксперимент поможет им снизить уровень безработицы, который сейчас составляет 8,1% — незанятые жители страны могут отказываться от предложений, если новая работа кажется им низкооплачиваемой или краткосрочной. Безусловный ежемесячный доход позволит им чувствовать себя более защищенными. // The Guardian



Текст: «Газета.uz» 1 197