Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Коммерческие банки в течение года будут вести работу по комплексу мероприятий «Привлечение граждан к предпринимательской деятельности», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

Чтобы привлечь население к предпринимательству, ответственные сотрудники филиалов банков будут посещать дома граждан. Специалисты подробно расскажут о выделяемых кредитах на открытие собственного дела, условиях их выдачи и обеспечения.

Заинтересованным в получении кредита будут предложены типовые проекты, советы по оформлению документов и в короткие сроки предоставлены средства.

Банки будут выдавать кредиты по следующим направлениям:

животноводство;

птицеводство;

пчеловодство;

разведение кроликов;

сельскохозяйственное производство, садоводство и виноградарство;

создание теплицы;

рыболовство;

производственный мини-цех для малого бизнеса;

надомная работа;

ремесленничество;

парикмахерские услуги;

текстильная и швейно-трикотажная деятельность;

мастерская по ремонту обуви;

общественное питание;

мастерская по ремонту бытовой техники;

салон красоты;

предоставление транспортных услуг населению;

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

автомойка;

компьютерные услуги;

торговля;

строительство бань;

хлебопекарня;

производство кондитерских изделий и другие виды деятельности.

Текст: «Газета.uz» 3 051