EN РУ O`Z ЎЗ
4 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Сотрудники банков предложат гражданам кредиты на открытие бизнеса, приехав к ним домой.

Сегодня, 12:20   Экономика  

Коммерческие банки в течение года будут вести работу по комплексу мероприятий «Привлечение граждан к предпринимательской деятельности», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

Чтобы привлечь население к предпринимательству, ответственные сотрудники филиалов банков будут посещать дома граждан. Специалисты подробно расскажут о выделяемых кредитах на открытие собственного дела, условиях их выдачи и обеспечения.

Заинтересованным в получении кредита будут предложены типовые проекты, советы по оформлению документов и в короткие сроки предоставлены средства.

Банки будут выдавать кредиты по следующим направлениям:

  • животноводство;
  • птицеводство;
  • пчеловодство;
  • разведение кроликов;
  • сельскохозяйственное производство, садоводство и виноградарство;
  • создание теплицы;
  • рыболовство;
  • производственный мини-цех для малого бизнеса;
  • надомная работа;
  • ремесленничество;
  • парикмахерские услуги;
  • текстильная и швейно-трикотажная деятельность;
  • мастерская по ремонту обуви;
  • общественное питание;
  • мастерская по ремонту бытовой техники;
  • салон красоты;
  • предоставление транспортных услуг населению;
  • техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
  • автомойка;
  • компьютерные услуги;
  • торговля;
  • строительство бань;
  • хлебопекарня;
  • производство кондитерских изделий и другие виды деятельности.
Текст: «Газета.uz»      3 051
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:15

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Сегодня, 10:00

LG представляет мощные беспроводные пылесосы Handstick и Canister

Сегодня, 09:59

Обзор мировых новостей

Вчера, 21:02

«Футболисты Узбекистана не готовы к критике» — Одил Ахмедов

Вчера, 19:05

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Вчера, 17:59

Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров проведет бой в Малайзии

Вчера, 17:43

Перерасчет почти на 3 млрд сумов произведен потребителям

Вчера, 17:28

Минимальные ставки арендной платы увеличены

Популярное

Цена бензина осталась прежней

Академики будут получать ежемесячный гонорар

«Футболисты Узбекистана не готовы к критике» — Одил Ахмедов

Президент подписал закон о противодействии коррупции