Фото: Мукимжон Кодиров / УзА
Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса
Сотрудники банков предложат гражданам кредиты на открытие бизнеса, приехав к ним домой.
Коммерческие банки в течение года будут вести работу по комплексу мероприятий «Привлечение граждан к предпринимательской деятельности», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.
Чтобы привлечь население к предпринимательству, ответственные сотрудники филиалов банков будут посещать дома граждан. Специалисты подробно расскажут о выделяемых кредитах на открытие собственного дела, условиях их выдачи и обеспечения.
Заинтересованным в получении кредита будут предложены типовые проекты, советы по оформлению документов и в короткие сроки предоставлены средства.
Банки будут выдавать кредиты по следующим направлениям:
- животноводство;
- птицеводство;
- пчеловодство;
- разведение кроликов;
- сельскохозяйственное производство, садоводство и виноградарство;
- создание теплицы;
- рыболовство;
- производственный мини-цех для малого бизнеса;
- надомная работа;
- ремесленничество;
- парикмахерские услуги;
- текстильная и швейно-трикотажная деятельность;
- мастерская по ремонту обуви;
- общественное питание;
- мастерская по ремонту бытовой техники;
- салон красоты;
- предоставление транспортных услуг населению;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- автомойка;
- компьютерные услуги;
- торговля;
- строительство бань;
- хлебопекарня;
- производство кондитерских изделий и другие виды деятельности.
Текст: «Газета.uz» 3 051