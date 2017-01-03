Главы Узбекистана и КНР обменялись поздравлениями

2 января исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. По этому случаю главы двух стран обменялись поздравительными посланиями.

«Взаимоотношения Узбекистана и Китая имеют многовековые корни еще со времен Великого шелкового пути. История хранит в нашей благодарной памяти яркие примеры и уникальные факты устойчивых торговых, научных и гуманитарных обменов, взаимопроникновения наших культур, традиций и обычаев», — говорится в поздравлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Председателю КНР Си Цзиньпину.

«Уверенно и динамично развивающийся, обладающий огромным авторитетом и влиянием в мире Китай стал для Узбекистана близким и надежным партнером, с которым нас связывают прочные традиции крепкой дружбы, взаимопонимания и уважения», — подчеркнул глава государства.

«Узбекистан заинтересован и далее расширять конструктивное взаимодействие с Китаем в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других авторитетных международных организаций и финансовых институтов… Новые возможности экономического сотрудничества открываются в связи с началом деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций», — отметил Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, в ходе «предстоящей в ближайшем будущем встречи на высшем уровне у нас будет прекрасная возможность продолжить наш с Вами открытый диалог по всему спектру широкой двусторонней и многосторонней повестки в целях придания мощного дополнительного импульса развитию всесторонних узбекско-китайских отношений».

Си Цзиньпин в послании Шавкату Мирзиёеву назвал Китай и Узбекистан «искренними и взаимодоверяющими друзьями, надежными партнерами».

«За 25 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-узбекские отношения получили последовательное, стабильное и здоровое развитие. Контакты на высшем уровне между двумя странами усиливаются, политическое взаимодоверие углубляется, достигнуты первые важные результаты в строительстве „Одного пояса и одного пути“, плодотворно продвигается сотрудничество по борьбе с „тремя злами“», — отметил глава КНР.

«В 2016 году наши страны установили отношения всестороннего стратегического партнерства, наше сотрудничество в различных областях вступило в новый этап развития. Китайская сторона довольна достижениями в двусторонних отношениях и преисполнена уверенности в перспективах дальнейшего развития отношений между нашими странами», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил: «Придаю особое значение развитию китайско-узбекских отношений. Китайская сторона будет и впредь поддерживать избранный Узбекистаном путь развития, соответствующий своим реалиям, а также усилия узбекской стороны по укреплению независимости, суверенитета и безопасности государства, стимулированию социально-экономического развития и расширению внешних связей».

«Готов совместно с Вами прилагать усилия по укреплению политического взаимодоверия, углублению и постоянному продвижению китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнерства на благо народов двух стран», — заявил Председатель КНР.

Текст: «Газета.uz» 948