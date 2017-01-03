Минимальные ставки арендной платы увеличены

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Постановлением Президента «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» утверждены новые минимальные ставки ежемесячной арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду. Как сообщает Norma.uz, ставки увеличены в 1,5 раза.
Помещения (в сумах за 1 кв. м общей площади):
жилые:
в Ташкенте — 4500;
в Нукусе и городах областного подчинения — 3000;
в других населенных пунктах — 1500.
нежилые:
в Ташкенте — 9000;
в Нукусе и городах областного подчинения — 6000;
в других населенных пунктах — 3000.
Автотранспорт (в сумах за 1 автотранспортное средство):
легковой автомобиль — 330 тысяч;
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили — 645 тысяч.
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