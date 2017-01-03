С 1 января на 130 сумов (с 335 до 465 сумов) повышен налог на потребление литра бензина и дизельного топлива для транспортных средств. Новые ставки налога утверждены постановлением Президента Узбекистана от 27 декабря.

Несмотря на увеличение ставки, розничная цена бензина осталась прежней, в чем с начала года убедились владельцы автомобилей. Как пояснили «Газете.uz» в компании «Узнефтмахсулот», налог включен в единую цену на бензин, установленную в стране в октябре.

В то же время стоимость литра дизтоплива с учетом обновленной ставки налога выросла на указанные 130 сумов и составляет теперь 2375 сумов вместо прежних 2245 сумов.

Ставка налога на потребление сжиженного и сжатого газа для транспортных средств не изменилась.

Текст: «Газета.uz» 4 758