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Фото: «Газета.uz»

Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

В Ташкенте пересматривают маршруты автобусов для привлечения пассажиров на метрополитен.

Сегодня, 13:18   Экономика  

В Ташкенте ведется оптимизация городских и пригородных маршрутов наземного общественного транспорта для привлечения пассажиропотока на метрополитен. Такие меры содержатся в октябрьском постановлении Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности Ташкентского метрополитена», информация о котором опубликована на сайте Министерства финансов 3 января.

Для увеличения рентабельности перевозок предприятия «Тошкент метрополитени» также поручено исключить дублирование маршрутов наземных видов транспорта с линиями метрополитена и изменить протяженность и схемы движения отдельных маршрутов наземного транспорта, подвозящих пассажиров к станциям метро. Дополнительно предусмотрено строительство конечных пунктов маршрутов наземного транспорта возле станций метро.

Ранее сообщалось, что в целях развития сети столичного метрополитена, увеличения пассажиропотока, повышения эффективности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности за счет внедрения современных технологий ГУП «Тошкент метрополитени» было передано в организационную структуру АО «Узбекистон темир йуллари».

В ноябре глава государства утвердил параметры строительства второго этапа Юнусабадской линии метро протяженностью 2,7 км, которое рассчитано на 2017−2019 годы. Одновременно начата подготовка к строительству новой надземной линии протяженностью 7,1 км, ведущей от станции «Алмазар» Чиланзарской ветки в Сергелийский район.

Текст: «Газета.uz»      4 944

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Комментарии

  • David Khan 03 января 2017 13:30

    поставьте в метрополитенах рамки металлоискателей и прекратите личный досмотр, тогда народ перестанет шугаться метрополитенов..

    т.к каждый день показывают рекламу, что в метрополитене ездить опасно из-за высокого риска терроризма..
    а теперь пытаются исправить последствия непродуманных действий?


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