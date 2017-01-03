Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

В Ташкенте ведется оптимизация городских и пригородных маршрутов наземного общественного транспорта для привлечения пассажиропотока на метрополитен. Такие меры содержатся в октябрьском постановлении Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности Ташкентского метрополитена», информация о котором опубликована на сайте Министерства финансов 3 января.

Для увеличения рентабельности перевозок предприятия «Тошкент метрополитени» также поручено исключить дублирование маршрутов наземных видов транспорта с линиями метрополитена и изменить протяженность и схемы движения отдельных маршрутов наземного транспорта, подвозящих пассажиров к станциям метро. Дополнительно предусмотрено строительство конечных пунктов маршрутов наземного транспорта возле станций метро.

Ранее сообщалось, что в целях развития сети столичного метрополитена, увеличения пассажиропотока, повышения эффективности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности за счет внедрения современных технологий ГУП «Тошкент метрополитени» было передано в организационную структуру АО «Узбекистон темир йуллари».

В ноябре глава государства утвердил параметры строительства второго этапа Юнусабадской линии метро протяженностью 2,7 км, которое рассчитано на 2017−2019 годы. Одновременно начата подготовка к строительству новой надземной линии протяженностью 7,1 км, ведущей от станции «Алмазар» Чиланзарской ветки в Сергелийский район.

Текст: «Газета.uz» 4 944